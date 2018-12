Literatura paraguaya hecha historieta

Esta semana fue presentada en Asunción una colección de obras literarias referenciales que tienen la peculiaridad de haberse convertido en historietas. El escritor Javier Viveros es el responsable de esta aventura que lleva la pluma de conocidos creadores nacionales a un género que hasta hoy solo se ocupaba casi exclusivamente de temas propios. En conversación con el Correo Semanal, el responsable da detalles y explica dimensiones y anécdotas de la trastienda de lo que ya constituye una proeza en el circuito local.

-¿Cómo surge la idea de producir y publicar estos 10 tomos y por qué en el formato historieta?

-En el 2013 inicié mi exploración del género cómic con la escritura de los 16 guiones de Pólvora y polvo, proyecto que con dibujos de Enzo Pertile y Juan Moreno publicó semanalmente, durante cuatro meses, el diario Última Hora. Eran historias autoconclusivas que tenían como eje temático la Guerra del Chaco, es decir, un tema histórico. A esa experiencia se sumaron los álbumes bélicos Epopeya-Guerra del Chaco, Epopeya Binacional y Epopeya Guerra Guasu.

El 2017 fue el año del centenario de Augusto Roa Bastos y me pareció una ocasión ideal para hacer que el cómic bebiera temáticamente también de la literatura. Diseñé el proyecto y se lo presenté a Vidalia Sánchez, directora de la editorial Servilibro, quien lo aceptó entusiasmada. Fue así como me cupo dirigir esta colección Literatura paraguaya en historietas que llevó al noveno arte grandes cuentos paraguayos. La colección se compone de cinco cuentos de Roa Bastos (Carpincheros, Pirulí, Audiencia privada, El crack y El bosque detrás de la lluvia), uno de Gabriel Casaccia (La calesita de Ferreyra), uno de Helio Vera (Un problema de volúmenes), uno de Josefina Plá (El doctor Lluvioso) y un par de cuentos en guaraní: Elfinadorã de Tadeo Zarratea y Ka'i rembiasakue de Feliciano Acosta.

-¿Qué es lo que uno encuentra de diferente, de novedoso, en estas publicaciones?

-Estos cuentos no habían sido llevados al cómic con esta calidad de guion y de dibujo. Hubo algunas aproximaciones gráficas a algunos textos de Roa Bastos, pero de una manera más cercana al cuento ilustrado que a la historieta propiamente dicha. Y estoy seguro de que El crack y El bosque detrás de la lluvia de Roa, así como los textos de Vera, Plá, Casaccia, Zarratea y Acosta recibieron su primer transporte al género historietístico merced a esta colección. La selección de los trabajos corrió por mi cuenta.

-Más allá de las obras seleccionadas para esta primera tanda, ¿cuál es el valor agregado como aporte literario y cultural?

-Al constituir otro género del arte, la historieta tiene herramientas diferentes a las de la literatura. Cuenta también con las “palabras, palabras, palabras” (Hamlet dixit), pero le suma la potencia de las imágenes, hay una preeminencia de la imagen y eso permite hablar al oído a una mayor cantidad de lectores (máxime las nuevas generaciones, que son vertebralmente audiovisuales). Me parece que este es un vehículo apropiado para introducirse en la literatura. Quien lee un cuento en formato cómic podrá después buscar otros cuentos del mismo autor, luego de otros escritores y sumergirse de esa manera en el enriquecedor mundo de la ficción y de la lectura.

-¿Cuánto llevó pensar, definir, escribir, graficar hasta publicar?

-Son diez títulos y cada uno de ellos demandó tiempos diferentes. El equipo de trabajo estuvo integrado por guionistas, dibujantes, coloristas, autores de la guía didáctica, prologuistas y diseñadora. Me cupo escribir ocho guiones (el otro guionista del proyecto fue Andrés Colmán Gutiérrez) y puedo decir que me llevó entre dos y cuatro días la escritura del guion de cada título. El dibujo y coloreado de las veinte páginas de cada libro llevó en promedio dos meses y la guía didáctica podía demorar dos días. Gracias al trabajo en paralelo, en menos de un año pudimos presentar los diez títulos: el primero, Carpincheros, en marzo de 2017; y El doctor Lluvioso, el décimo número, en noviembre del mismo año. Los dibujantes fueron Enzo Pertile, Juan Moreno, ADAM, Rolando Medina y Ruwerman Amarilla; los coloristas, Édgar Arce y Enrique Espinoza; los responsables de la guía didáctica Maribel Barreto y Feliciano Acosta; y la diseñadora fue Nuria Riocerezo.

Contemporáneos

-¿Habrá más publicaciones de otros autores?

-Ese es el plan. Pensamos publicar otra caja con el trabajo en cómic de diez narradores contemporáneos. Arrancaremos apenas recibamos la luz verde de la Editorial Servilibro (¡Hola, Vidalia!).

-Editorialmente, ¿qué representa?

-Una apuesta grande. Son diez títulos. Servilibro imprimió 5.000 ejemplares de cada uno. Son 50.000 ejemplares que están circulando de mano en mano y en los colegios del país, 50.000 ejemplares que acercan a los lectores lo mejor de la literatura paraguaya en un formato diferente, en un formato donde además de leer pueden ver la historia.

-¿Hay alguna anécdota que pueda compartirse del recorrido hasta el lanzamiento de estos tomos?

-Cuando cursaba la primaria, hacia finales del 80, en el literariamente rico libro del cuarto o quinto grado leí un cuento llamado El doctor Lluvioso, de Josefina Plá. Casi treinta años después, al iniciar la colección Literatura paraguaya en historietas y barajar la lista de textos posibles de ser volcados al cómic, lo recordé nítidamente: el título llegó a mí como una epifanía. Me compré los Cuentos completos de la Plá, y al parecer no eran tan “completos”, pues no encontré el cuento en publicaciones de dos editoriales distintas (mismo compilador). Inicié una búsqueda obsesiva del material, sin suerte. Ante mi consulta, la escritora Maribel Barreto, de prodigiosa memoria, recordó el cuento y me dio números telefónicos de las tres mujeres que habían trabajado en la elaboración de ese libro de texto. Llamé a los dos primeros números de la lista: ambas autoras habían ya fallecido. Por ventura, la tercera autora estaba viva y muy lúcida: era la hermana de la querible y recordada poeta Gladys Carmagnola. La autora recordó perfectamente al doctor Lluvioso, se lamentó de la escasa calidad del material literario que tienen los libros de texto actuales (estuve de acuerdo) y me dijo que el cuento había sido escrito por Josefina exclusivamente para el libro que ellas publicaron.

Vidalia Sánchez consiguió de parte del heredero de Josefina Plá la autorización y pude escribir el guion en base al cuento de la diestra narradora nacida en la Isla de Lobos. De los dibujos se encargó el legendario dibujante Juan Moreno. La vida da muchas vueltas, en una de ellas me tocó reencontrarme con aquel cuento que había deslumbrado al niño que fui.

-¿Cuál obra fue más difícil convertir en cómic y por qué?

-Sin duda alguna, El bosque detrás de la lluvia. En sus últimos tiempos Roa habló obsesivamente acerca de El país detrás de la lluvia, la obra en la que se encontraba trabajando. Cuando el maestro falleció se buscó en su computadora y no se encontró un solo bit de esa novela. Pero en algún texto suelto había hablado de una anécdota que estaba incluida en el libro. La anécdota de tinte ecológico era muy breve y entonces me cupo inventar bastante para que hubiera suficiente material con el cual llenar las veinte páginas dibujadas de la historieta. Con el deliberado propósito de entreverar ficción y realidad, metí en ese guion a Roa Bastos, a sus familiares e incluyo a uno de sus personajes de El trueno entre las hojas. Introduje además unas poderosas máquinas de estilo steampunk. El guion fue magníficamente dibujado por Juan Moreno y es uno de mis preferidos de la colección.