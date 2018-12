Lipoláser: Conozca pros y contras de la técnica para remodelar la silueta

El verano está a la vuelta de la esquina y tanto hombres como mujeres quieren llegar esbeltos. Una amplia gama de servicios están disponibles que ayudan a reducir centímetros y el que más se pide es la liposucción en esta época del año. Pero no se deje estafar, los cirujanos plásticos advierten que no existe lipo sin cirugía, es decir, sin quirófano.

La liposucción tradicional es una intervención quirúrgica que permite el remodelamiento de la silueta a través de la extracción de grasa o tejido adiposo, con distintas técnicas. En ese sentido, la liposucción con láser es una innovación en el campo de la cirugía estética que gana terreno en el país.

La lipo tiene distintas técnicas, entre ellas con láser, con un aparato de succión, con ultrasonido y otros. Es una de las cirugías estéticas más comunes, con una demanda mayor en mujeres que en hombres, según el doctor Enrique Asta, presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Spacpre).

“Con unas cánulas se penetra en el tejido adiposo, dentro de las cánulas hay una fibra óptica que libera el calor producido por el láser. Derrite la grasa, produce coagulación de los vasos pequeños, con la técnica convencional se rompe, sin embargo con el láser se produce menos moretones. El principal beneficio es que el calor produce mayor generación de colágeno y entonces tenemos mayor resultado en la retracción de la piel”, sostuvo el doctor Derliz Mussi, cirujano plástico de la Spacpre.

Cuidado con la oferta sin cirugía. “La lipoláser es una cirugía, no hay que confundir porque de repente hay propagandas de lipo sin cirugía. Eso no existe. La lipo sin cirugía no es procedimiento médico”, aclaró el doctor Asta ante las ofertas indiscriminadas que pululan en las redes sociales.

Todas las personas que tengan indicación de la intervención, sin importar la edad, pueden realizarse la lipo con láser o con las otras técnicas. Lo principal es elegir un cirujano acreditado, hacerse todos los controles y tener la aprobación del médico tratante, antes de pasar por el quirófano. “Depende del cirujano, quien indica si el procedimiento con láser es adecuado o no”, resaltó Asta.

Por su parte, el doctor Mussi dijo que las personas con patología sin tratar no deben acceder al tratamiento. “Indicamos en pacientes que tengan aparte del cúmulo de grasa, que su piel no tenga esa capacidad de retracción o tenga una leve flacidez”.

CONOZCA MÁS. Los beneficios de la técnica láser: Produce un poco más de retracción de la piel, menos hematomas y la recuperación es más rápida. Las desventajas son que es un procedimiento “en el cual se pueden producir quemaduras importantes y dejar cicatrices severas”, advirtió Asta. (Ver infografía).

“Hay que entender que tampoco es la panacea, que tampoco es 100% indicado, no es que se van a abandonar los otros medios de liposucción para optar por este procedimiento”, señaló el cirujano Asta.

Si te hacés la liposucción ya no subís de peso. Falso. “Si se extrae de esa zona nunca va a volver a crecer en la misma magnitud. Vamos a suponer que en las caderas te hiciste una lipo, pasaste de 42 a 38 de talla. Si volviste a subir siete kilos te podés poner el pantalón de la misma talla, pero esa zona no va a ser más grande. Al extraer ya no recupera la cantidad de células grasas”, destacó Asta, pero sí se puede volver a subir de peso.

La liposucción es un procedimiento que con una sola intervención se puede obtener la figura del cuerpo deseado, pero la cirugía es el inicio del proceso.

Luego de la recuperación, el paciente debe tener otro tipo de cuidados como mantener una dieta equilibrada que optimice los resultados y ejercicios físicos.

Bajar cinco a seis centímetros (con la lipo) son propagandas un poco engañosas. En realidad lo que se hace es afinar. Dr. Enrique Asta, cirujano plástico

No es la finalidad un adelgazamiento, sino es un remodelado. No es la varita mágica para verse bien. Dr. Derliz Mussi, cirujano plástico.

No es un método para adelgazar

Las promesas de bajar de cinco a siete kilos con la liposucción son a veces un poco engañosas. “No es un método de adelgazamiento”, resaltaron ambos cirujanos plásticos, el doctor Enrique Asta y el doctor Derliz Mussi.Con la técnica se extrae la grasa localizada en zonas donde generalmente no se pierde ni con ejercicio como la cintura, el abdomen, las caderas y entrepierna, y otros. “No es la finalidad un adelgazamiento, sino es un remodelado. No es la varita mágica para verse bien”, insistió el doctor Mussi. “Bajar cinco a seis centímetros son propagandas un poco engañosas. En realidad lo que se hace es afinar el cuerpo”, destacó el cirujano Asta.