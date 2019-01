Límite de tasas de tarjetas llega a su nivel más alto desde el 2017

De esta manera, el tope mencionado sube 1,3 puntos desde noviembre de 2018, cuando se observó el precio más bajo del año. La última oportunidad en que se registró un límite de tasas superior al dispuesto para febrero de 2019 fue en setiembre de 2017, ocasión en que se fijó en 15,27%.

Aún con este margen para la suba de tasas, el presidente del banco Familiar, Alberto Acosta Garbarino, asegura que la cifra está “por debajo de lo que debería ser”, ya que se encuentra limitada por la Ley 5467/15 y no refleja el precio real de estos productos en el mercado. Recalca que no es relevante la variación del tope de intereses, al no corresponder al resultado de la oferta y la demanda.

“No es una tasa de mercado, aunque esté en 14%, 13% o en 12%, son tasas absolutamente insuficientes para los costos y, sobre todo, los riesgos que implica la tarjeta en los segmentos más bajos”, explica.

Reitera que la aplicación de la mencionada ley ha generado mucha exclusión entre los clientes del sistema financiero, pues con las tasas de interés impuestas no se puede incluir a quienes representan mayores riesgos para sus operaciones.

“No creo que sea relevante que suba un punto más o un punto menos, no varía el problema de fondo, es una tasa que no representa los costos y los riesgos de la operación”, argumenta.

El economista César Paredes coincide en los efectos de exclusión que generó la ley de tarjetas y sostiene que aquellos que quedaron fuera de este mercado han sido absorbidos por el sistema de casas de crédito, el cual no se rige a una regulación como la que se aplica a bancos y financieras.

Según el comportamiento habitual de este segmento de negocios, es probable que las tasas de tarjetas de crédito se ajusten al alza, hacia el límite impuesto para el mes entrante. El precio promedio de utilización de plásticos se encuentra usualmente al filo del tope permitido por el BCP. En diciembre, la banca matriz registró una tasa del 13,13% entre bancos y 13,68% entre financieras, mientras que el límite estaba en 13,85%.

Hasta noviembre de 2018, el BCP registró G. 2,7 billones en financiamiento con tarjetas de crédito en el sistema bancario, con una variación de 8% respecto a los G. 2,5 billones observados en mismo mes del año anterior. La cantidad de plásticos, por su parte, cerró en 885.290 unidades, con una suba de 3,2%.

No obstante, estas señales de recuperación, desde agosto de 2015 (mes previo al inicio de la aplicación de los límites a las tasas de tarjetas), estos indicadores exhiben aún una retracción de 6,8% y 8,4%, respectivamente.