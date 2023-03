Lilian Samaniego recomendará a Horacio Cartes que renuncie

“Hoy nos encuentra en esta crisis donde una persona –reconozco que es presidente del partido– está poniendo en riesgo el gran desafío que tiene el partido el próximo 30 de abril", dijo la legisladora a una emisora local.

Asimismo, Samaniego anunció que dará un tiempo a los integrantes de su movimiento, Fuerza Republicana, para que den una opinión al respecto y buscar una salida a la crisis. Al mismo tiempo, indicó que está buscando asesoramiento con respecto al problema con los bancos.

Por otro lado, la ex presidenta de la ANR dijo que, de no resolverse el problema financiero que no permite a la ANR acceder a créditos para financiar sus campañas, llamará a Horacio Cartes para pedirle que dé un paso al costado.

"Voy a esperar unos días para llamar a Cartes y aconsejarle que renuncie a la presidencia del partido. Estoy muy informada de lo que está pasando con los bancos", dijo.

“Demos un paso al costado para lograr esa victoria. Yo le voy a dar un consejo al presidente actual del Partido Colorado, Horacio Cartes. Como ex presidenta todos los días manejaba crisis, les respeté a todos y prioricé la institución y entregué en el poder al partido”, señaló.

Sobre el mismo punto, Samaniego dijo que aguardará unos días más para acercarle su consejo a Horacio Cartes. “Estoy muy informada de lo que está pasando con los bancos y sus filiales. Está en riesgo nuestro desafío del 30 de abril", reconoció.

La sanción económica que recibió Horacio Cartes sigue generando un escenario de incertidumbre interno en las filas de la ANR, que hasta el momento no oficializó cómo avanzan los trámites bancarios.

Restan menos de 60 días para el día D y los colorados siguen en medio de la incertidumbre de obtener el préstamo, tras la sanción financiera impuesta a su presidente Horacio Cartes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos (OFAC).

Hace unos días, la Junta de Gobierno de la ANR había resuelto delegar a dos representantes las gestiones ante los entes financieros. Estos podrán firmar los compromisos para solicitar créditos por la suma de G. 37.000 millones, que tiene presupuestados el partido para las generales.