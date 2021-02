Lilian Samaniego sostuvo que amerita una reforma judicial

La senadora Lilian Samaniego no quiso juzgar si en el caso del presidente del PLRA, Efraín Alegre, amerite o no la prisión, pero que respeta al referente liberal. “Es una persona que construyó su liderazgo y su vida en base a la lucha igual que yo, pero no puedo entrar a juzgar si se justifica o no que esté en la cárcel”, precisó,