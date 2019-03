Lilian González acusó a sus oponentes de recurso’i

“Esos son los recurso’i que usan para poder hacer campaña política, hay que hablar de realidades, proyectos, hay que ofrecerle a la ciudadanía cambios, transparencia, no ataques personales y buscar una forma de ensuciar la figura de una persona que levantó una bandera contra los ZI en Ciudad del Este”, señaló.

Conocida por su fuerte rivalidad con el clan Zacarías, dijo que todos los que comulguen con su postura son bienvenidos en su proyecto, incluyendo a los movimientos Colorado Añetete y Honor Colorado.

Indicó que su afinidad con la intendenta interina Perla Rodríguez de Cabral, que fue relacionada con los Zacarías Irún, no significa que sea candidata de este sector, y que con ello se busca enturbiar su campaña.

Aseguró que el zacarismo fue el que se alió al candidato de Colorado Añetete gracias a la intervención del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

“Honor Colorado no presentó candidatura pero el zacarismo yo sé que le está acompañando al candidato de Añetete, eso es lo que nosotros vemos y sentimos a nivel local. Lastimosamente hubo una unidad porque hubo una intromisión en nuestra campaña del propio vicepresidente de la República. Yo considero que esta es una elección nuestra, es una elección de Ciudad del Este para los esteños, y en esa intromisión, no sé si con venia o no del presidente, el propio vicepresidente vino a hacer la unidad entre Añetete de Ciudad del Este con el movimiento ZI de Ciudad del Este”, acusó.