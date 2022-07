Lilian anuncia visita de experto contra el crimen organizado

“Estuve ausente una semana. Me fui a trabajar. Quiero comentarles con quiénes me reuní en Washington”, dijo a la prensa.

“Estuve con el subsecretario adjunto para el Cono Sur, de la Oficina del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado”, dijo.

“Hablamos sobre la situación del crimen organizado transnacional, la lucha en nuestro país contra esta organización y la evaluación también a nivel regional”, indicó.

“Él me decía que estuvo recientemente por la Argentina; que no conoce nuestro país. Me agradeció la visita, y también la posibilidad que venga a Paraguay para interiorizarse de la situación que está aconteciendo en nuestro país”, remarcó Lilian.

“O sea, posiblemente, tendremos la visita de él. Es una persona de mucha relevancia en el Departamento de Estado”, sostuvo la senadora.