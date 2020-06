“Licitaciones siempre fueron amañadas”

Afirmó, categóricamente, que es insignificante lo que compra el Estado de lo que se hace en Paraguay, “porque siempre las licitaciones son amañadas y porque afuera están la coima y subfacturación, que no quieren producto de industria nacional que les puede dar trazabilidad, el fabricante está en el país y no va a meter la mano en la lata, eso es lo que no les gusta a los que hacen las licitaciones”.

Preguntó: “¿Queremos seguir privilegiando a empresas de maletín cuando sinvergüenzas lucran en la pandemia?”. Agregó que “se está defendiendo a delincuentes que lucran de la pandemia, hacen lo que quieren y son impunes”.

Volpe también rechazó que esta ley afecte acuerdos internacionales de comercio, como dejó entrever el vicecanciller Didier Olmedo. Dijo que Paraguay siempre fue muy respetuoso y aún así le fue muy mal.

Subrayó que, en la práctica, el 20 por ciento de privilegio vigente solo funciona más o menos “porque inventaron mil perforaciones (arreglos) a los procesos licitatorios y son muy pocos los sectores que pueden aprovechar ese porcentaje”.

Insistió en que el hecho de dar el privilegio del 40% a los productos nacionales no será un costo mayor para el Estado, sino corregir la competitividad que tiene nuestro país respecto a China, India, Brasil o Argentina.