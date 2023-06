Libertadores: Ysaty va por otra victoria

Previamente, se enfrentan Valdivia de Chile vs. Stein de Brasil (12:00), Peñarol de Uruguay vs. Kapital de Colombia (14:00) y Pumas de Venezuela vs. San Lorenzo de Argentina (16:00).

En la ronda inicial, Exa Ysaty derrotó a Pumas de Venezuela por 5 a 1 con 3 goles de Mara Talavera, Rosa Aquino y Tamara Aquino.

Por otra parte, a nivel de selecciones, la Albirroja femenina Absoluta enfrentará hoy en el polideportivo del Sol de América (21:00) a su similar de Vietnam en amistoso por fecha FIFA. El segundo duelo será en el mismo escenario y horario el jueves 8.