Libertadores: Una exposición previa que obliga a dejar buena imagen

El Tricolor en las últimas horas y de la mano de Sarabia va definiendo quiénes conformarán la lista copera que podría contar con una ausencia gravitante como la de Francisco Bruera, codiciado por Olimpia y pieza capital en el equipo de Barrio Obrero. Citamos su nombre porque fue excluyente en el rendimiento de la Academia, como también buscará encontrar el sustituto de Jaquet, transferido al fútbol argentino. Danilo Santacruz es otra resta, su futuro está en el exterior. En cuanto hace a las incorporaciones, la más resaltante es la del volante argentino Enzo Trinidad, que tuvo su aparición en Banfield y últimamente en Flandria del Ascenso del vecino país. En los próximos días y mientras vayan transcurriendo las prácticas sabrá el cuerpo técnico con quiénes contar, quedando en la incógnita, de momento, si Bruera estará disponible o no; la responsabilidad, en caso del alejamiento del atacante argentino, recaería en Cristian Ocampos, quien se sumó a la conformación de Nacional.Metió mano al ataqueEl Ciclón hará su presencia en segunda fase de la Copa cotejando ante Curicó Unido de Chile, cuyo primer enfrentamiento será el martes 21 de febrero en la ciudad de Rancagua, a las 21:00 horas. La revancha será en la Olla el martes 28 de febrero, a las 19:00. Al decir de la dirigencia trasandina, están confiados en ser grandes protagonistas respetando a su rival de turno de una larga historia copera. Yendo a la escuadra azulgrana, reforzó su ataque con Fernando Fernández, goleador absoluto de la temporada pasada. En contrapartida, habría que ver si es transferido Alexis Duarte, una de las figuras capitales en Cerro. A título de información Matheus quedó fuera por rescisión de contrato, mientras la conducción técnica elabora parte de su pretemporada en la capital y no en Minga Guazú como se anunció en principio. La responsabilidad del Azulgrana es mucha en este tipo de competencias, sintió frustraciones en varias de ellas y ahora va en busca de una decorosa actuación como reclama su hinchada. Lo último y sin entrar en comparaciones, frente a Palmeiras cumplió una pobrísima gestión.Cambió el sistemaHasta parece cruel, pero es así. Se definirá en un solo partido entre los equipos paraguayos el pase a la siguiente etapa. Esta modalidad entrará a regir desde el martes 7 de marzo en el choque entre Tacuary y General Caballero en Sajonia, a las 19:00. Al otro día, Guaraní, ya con la conducción de Hernán Rodrigo López, buscará recomponerse de lo malo del año enfrentando a Ameliano dirigido nuevamente por Humberto García. Días corridos para definiciones que pueden resultar electrizantes por el nuevo mecanismo. En lo económico, se mantiene una recompensa de 225.000 dólares para cada participante, como aconteciera el año pasado.Los ganadores de esta instancia pasarán a la otra fase, contemplándose para el efecto un premio de 900.000 dólares. A la caza de eso van Tacuary, General Caballero, Guaraní y Ameliano. Hay cabida solo para dos.Buenos pergaminosEl 19 de enero en Colombia se dará apertura al Sudamericano Sub 20; la escuadra paraguaya dirigida por Aldo Bobadilla integra la Serie A junto al anfitrión, Argentina, Brasil y Perú. La base de la Albirroja es la misma que alcanzara el título en los Juegos Odesur. Si bien el grupo es fuerte, hay confianza en que se cumplirá con creces. Paraguay debutará en el cotejo inaugural a las 21:30 ante los cafeteros, en segunda fecha el sábado 21 contra Argentina a las 18:00, luego ante Perú el lunes 23 a las 19:00, en la cuarta queda libre y en la quinta a Brasil el viernes 27 de enero a las 21:30. En tanto, en la zona B están el poseedor del título actual Ecuador, Uruguay, Venezuela, Chile y Bolivia. Clasifican tres de cada combo que disputarán un hexagonal en el que los cuatro mejores tendrán plaza para competir en el Mundial de Indonesia 2023. Ránking FIFABrasil mantiene el liderazgo en el top ten del máximo organismo del fútbol mundial. Argentina pasó a ocupar el segundo lugar tras la conquista del mundial, Francia quedó tercera (disputó la final), Bélgica se resigna con una cuarta posición, Inglaterra está quinta, Países Bajos sexto, Croacia séptimo, Italia octavo, Portugal noveno y España décimo. Los que siguen por Sudamérica en los principales sitios son; Uruguay 16 y Colombia 17. Si pregunta por Paraguay, está 46, superando solo a Venezuela y Bolivia, puesto que Perú se instaló en el 21, Chile 31 y Ecuador 41. Evidentemente la producción numérica de los brasileños es encomiable y lo respalda desde todo punto de vista para esta calificación.