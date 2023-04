Libertad y Olimpia se suman al lote copero de los paraguayos

El primer paraguayo en fase de grupos será Cerro, que en la Olla aguarda por el Barcelona de Guayaquil, el miércoles a las 20:00, bajo el arbitraje de Darío Herrera. El Ciclón tiene una prueba más que decisiva ante Libertad por el Apertura y de la mano de Facundo Sava va conociendo una estabilidad que le permite ensamblar un juego asociado y convincente. Es indudable que cambió la fórmula azulgrana con la venida del argentino, originando un fútbol vertical e incluso mejor jugado que en la época anterior, donde la participación colectiva es mucho más visible. En ese sentido, se destacan en el armado, sumándole, gol Federico Carrizo y Claudio Aquino. Los mediocampistas como sus compañeros denotan una actitud de confianza que plasmada en campo tiene sus beneficios. No estamos hablando de una efectividad plena, eso llevará tiempo, pero sí una transformación que va ganando espacios en cada encuentro. Su rival del miércoles es uno de los más cotizados conjuntos de Ecuador, con un historial respetado y que el propio Cerro sabe, porque en más de una oportunidad fue eliminado por la representación de Guayaquil. En su balance contempla con esta 29 participaciones en el evento y dos finales en los años 1990 y 1998, en la primera lidió con Olimpia, quien se llevó el título, y en la segunda no pudo ante Vasco da Gama. Evidentemente, es un oponente de jerarquía el que visitará Barrio Obrero. Los otros componentes de la ronda son Palmeiras y Bolívar. De alto voltaje Libertad, puntero del campeonato, prepara la estrategia para enfrentar al Atlético Mineiro el próximo jueves, a las 18:00, en Belo Horizonte. Pitará Yael Falcón, de Argentina, y suponemos será ante una enorme concurrencia. El Gumarelo sentirá la baja de Hernesto Caballero, quien obligadamente y por una lesión en el metatarsiano del pie izquierdo podría estar ausente en todo el recorrido de la llave de grupo. En contrapartida recuperaría para el cotejo internacional a Lorenzo Melgarejo, manteniéndolo al margen por precaución para la confrontación ante Cerro de la tarde y noche en Tuyucuá. Otro que está a disposición es Roque Santa Cruz. El Albinegro tomará todos los recaudos para la partida ante el Azulgrana mirando lo que viene en Brasil. El Atl. Mineiro, dirigido por Eduardo Coudet, es uno de los más fuertes de su país y aún tenemos en la memoria la final ante Olimpia, al que derrotó por penales en 2013 con una afición exacerbada que exteriorizó sin límites la corona alcanzada. Integran la serie Paranaense y Alianza Lima. Transición difícil Panorama complicado en el Decano, ante la dificultad para armar el equipo (no puede contar con Derlis González y Brian Montenegro). Diego Aguirre trata de buscar las variantes, pero está visto que le cuesta muchísimo, así aconteció el viernes pasado ante el Legendario, con señales débiles. La propia reestructuración de ideas del DT uruguayo aún no se ve reflejada en campo y, por el contrario, es más confusión que otra cosa. Parecería ser que no tiene clara la película del plantel que dispone y eso se le podría complicar más si no logra consistencia en su propuesta. Preocupante el rendimiento del Franjeado y se ratificó en Para Uno. Su próximo adversario es Melgar de Arequipa (arbitraje de Anderson Daronco), donde si bien la altura no es mucha, habrá que tener resto para el cotejo, hasta podríamos creer que el método será conservador, tratando de llevarse el punto en carácter de visitante. Además, componen el cuarteto Atlético Nacional y Patronato. Robustecido Tras el triunfo ante Olimpia por 1-0 (gol de Raúl Cáceres) Guaraní arma maletas para enfrentar el 6 de este mes a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires. Hernán Rodrigo López al igual que su plantilla se ven reanimados luego de la victoria en Para Uno, reacomodándose en la tabla, puesto que venía de dos empates seguidos. El DT charrúa cuenta con jugadores de recorrido mientras se van acoplando los juveniles. Pitará Kevin Ortega, de Perú. Por su parte Tacuary, trabado en el orden doméstico y dirigido actualmente por Badayco Maciel, no termina de convencer, dejando una alarma sentida por la falta de gol. La cita que se avecina se llama Bragantino, al que se lo recuerda por haber disputado la final de la Copa Sudamericana 2021 y sin poder alcanzar el cetro ante Paranaense. Este jueves, el árbitro designado es el uruguayo Mathias de Armas. Debuta la Sub 17 La Selección Juvenil está lista para su estreno en el Sudamericano de la categoría en Ecuador, midiendo a Venezuela, que conoció de una caída en su primera presentación frente a Argentina. Del mismo combo Bolivia, dirigido por el paraguayo nacionalizado boliviano Pablo Escobar, derrotó a Perú 2-1. Ahora solo se espera cómo andarán los chicos en esta competencia, sin poder olvidarnos del trago amargo de la Sub 20 con su frustrada presencia en Colombia. Esta es una nueva oportunidad y esperemos que puedan cumplir para lavarnos el rostro de tantas penurias por no estar en Copas del Mundo.