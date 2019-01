Libertad se prueba ante el River charrúa

El amistoso se disputará con dos tiempos de 40 minutos cada uno en donde Leonel Álvarez podrá alternar entre los 30 jugadores que se encuentran activando.

DIFERENCIADO. Por su parte, el atacante colombiano Macnelly Torres, quien se sumó al plantel el domingo, ya activó desde ayer, pero de manera diferenciada. No obstante, el resto de la plantilla, que se movilizó ayer a doble turno y bajo una intensa lluvia, no presenta jugadores con molestias, ni lesiones. Los que no estén presentes en el juego de hoy jugarán en el próximo choque del jueves ante Liverpool.

GANAR TODO. Porfirio Benítez Musa, vicesegundo de Libertad, aseguró que tienen buenas expectativas. “Queremos ganar todo. Vamos a dar pelea en todos los torneos”, indicó.