Libertad o seguridad

Tiempos son estos, en donde las capacidades y la gestión de nuestros gobernantes son escrutables. La información vuela. Hoy, en segundos, uno puede saber lo que pasa en cualquier parte del mundo. Lo mismo ocurre con el conocimiento. Con dos definiciones conceptuales podemos inferir si una persona es competente o no. Particularmente no creo en el espejismo idílico de las redes sociales, tampoco las satanizo. No obstante coincidamos, los hechos terminan por definir la calidad y la eficacia de los líderes. Los acontecimientos de la toma de la ciudad de Cruce Liberación, me permiten arribar a las siguientes conclusiones: fue una clásica operación terrorista. Independientemente que sean sicarios al servicio de crimen organizado, los atacantes de Visión Banco no salieron de la receta; seleccionaron el objetivo, obtuvieron información pormenorizada sobre él, desarrollaron una planificación operativa meticulosa, atacaron y se evadieron. Cuando los agentes del Estado no detectaron que había un ataque en curso, el éxito de la operación estaba garantizado. Ocurre en el primer mundo, ocurre en Paraguay.