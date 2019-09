Libertad apoya la moción de Guaraní

La dirigencia de Libertad salió a defender a Guaraní por las quejas por parte de la directiva de Olimpia, que había denominado al Rogelio S. Livieres (estadio de Guaraní) como un potrero.

“No hay que referirse así (potrero) hacia clubes colegas. En un momento, la cancha de Olimpia no era la mejor. Una vez jugamos allí, después que le habían alquilado al Patito Feo (concierto) no sé qué y no era la mejor cancha tampoco”, expresó Francisco Giménez Calvo, presidente de Libertad, en comunicación con la 1080 AM. También había declarado que “Balotta (dirigente de Olimpia) tiene que entender que debe jugar en cualquier estadio” y mencionó: “Cuando nosotros vamos a cancha de Olimpia nos dan un rinconcito y con un baño de morondanga”. Asimismo se refirió a la propuesta de que los locales jueguen todos en sus canchas y de las entradas. “El local cederá al visitante las entradas, dependiendo de sus instalaciones. A veces se les puede dar más”, culminó.