Liberan a Ulises y fiscala afirma que la jueza jugó a favor del diputado

En otro momento, Quintana dijo que no se tiene pruebas en su contra, y considera un terrorismo fiscal lo que se ha hecho con él. También se consideró un “perseguido político”.

La magistrada Narváez dispuso la libertad del mencionado legislador, quien se encontraba en el penal militar de Viñas Cué, argumentando que no representa obstrucción alguna al proceso judicial, como tampoco existe peligro de fuga al contar arraigo suficiente.

“Él tiene arraigo suficiente, con vínculos familiares que no se pueden romper, estabilidad laboral, es un diputado de la nación y difícilmente puede dejar su cargo”, dijo la jueza al justificar su resolución.

“En qué puedo obstruir a la Justicia, si en 10 meses, el Ministerio Público no ha presentado pruebas en mi contra, solo la intención de mantenerme preso y vender cortinas de humo a esta fiscala Lorena Ledesma. Por qué no va a perseguir narcotraficantes en el Norte y deja tranquilo a gente inocente para tratar de obtener trofeos y así permanecer en el cargo”, dijo Quintana.

Tras conocerse la resolución judicial, el diputado de Añetete fue llevado hasta el juzgado donde se le leyó la resolución del levantamiento de la prisión preventiva; luego volvió a Viñas Cué y de ahí a recuperar su libertad.

Banca. El legislador manifestó que en la fecha tiene que recuperar su banca, porque fue electo en votos soberanos.

“Tengo los votos de la gente de Alto Paraná; esa gente siempre me ha apoyado, todos los amigos que nunca me soltaron las manos y hoy se ha demostrado mi inocencia, y mi compromiso sigue de luchar con la gente humilde”, dijo en otro momento.

El hombre fue imputado por la fiscala Lorena Ledesma,por narcotráfico en grado de complicidad, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, cuando fue vinculado en el operativo Berilo, donde también está siendo procesado Reinaldo Cucho Cabaña

Según la jueza Narváez, el parlamentario Quintana seguirá litigando su causa en libertad, pero tendrá medidas como prohibición de salir del país, no cambiar de domicilio y se le impone comparecer una vez al mes al Juzgado.

APELACIÓN. Por su parte, la fiscala antidrogas Lorena Ledesma explicó ayer que apelará la libertad del legislador colorado. Indicó que el parlamentario altoparanaense logró salir del penal de Viñas Cué con ayuda de la magistrada Magdalena Narváez, pese a que se opuso, alegando que existe obstrucción a la investigación. Además manifestó que aún no se cumple la pena mínima, por lo que no correspondía que sea beneficiado con la libertad. “Yo me encuentro sorprendida por la resolución judicial. La jueza se limitó a realizar un copiado y pegado de lo manifestado por la defensa, y una copia y pegado de una o dos doctrinas, evidenciando que la misma no elaboró ninguna construcción argumentativa”, señaló la representante del Ministerio Público.