Liberales se reúnen para el pedido de juicio político

Los diputados de las cuatro bancadas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en la Cámara Baja se reúnen esta tarde a las 14:00 para estudiar la presentación del pedido de juicio político al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por mal desempeño de funciones en el marco de la actual crisis sanitaria y socioeconómica por la pandemia de Covid-19.

“La decisión ya está tomada, vamos a iniciar el pedido de juicio político... lo que vamos a analizar en la reunión va a ser la elaboración del libelo acusatorio y los demás pasos que se deben realizar, pero ninguna de las cuatro bancadas liberales dijo que no apoyaría, todos estamos a favor de impulsar el juicio político”, manifestó la diputada liberal Celeste Amarilla de Boccia. Respecto a la postura de las bancadas de las demás agrupaciones políticas, la diputada señaló que por ahora algunas ya manifestaron que apoyarían el pedido de juicio político al Ejecutivo. La bancada del Partido Patria Querida aún no ha tomado una postura al respecto y siguen analizando la situación, la de Colorado Añetete rechaza esta idea y la de Honor Colorado tampoco ha sentado una postura aún. El juicio político se inicia en la Cámara de Diputados, y de prosperar, pasa al Senado, donde se vota por la destitución o no. El pedido de juicio político de los liberales sería contra el presidente y también el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.



Las cuatro bancadas del PLRA en la Cámara de Diputados estamos a favor del juicio político.

Celeste Amarilla,

diputada del PLRA.



Crisis política en pandemia