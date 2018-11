Liberal asegura que irán tras otros ministros de la Corte

El miércoles pasado culminó el enjuiciamiento de este último, y la sentencia fue la condena y la destitución del magistrado a un mes de jubilarse. El juicio se había aprobado en el 2014 en Diputados, pero en Senado solamente quedó en el estadio de las acusaciones. Recién el martes pasado se escuchó a la defensa.

Trascendió que varios senadores se comunicaron telefónicamente con Blanco para sugerirle que renuncie y así evitar su destitución.

“Estamos centrados en los juicios políticos”, fue lo que señaló Florentín.

“En base a un clamor de la ciudadanía, acompañamos el juicio político de Blanco, pero evidentemente hay otros ministros a los cuales también se le debe dar inicio a la acusación en Diputados”, consideró. “Estamos conversando con los diputados que por lo menos son del equipo, para que en corto plazo, o ver en qué tiempo se puede impulsar el juicio político a otros. Se notó en la defensa que también estaban en los mismos hechos”, manifestó.

“No precisamente porque sean colorados. Resulta que lo correcto es aplicar los mismos términos aplicados al doctor Blanco porque son los mismos hechos”, insistió.

Refirió que hay varios ministros que ejercen el cargo y no tienen ninguna acusación. No obstante, alega que se notó que los diputados actuaron en forma selectiva en la acusación que presentaron contra el ex magistrado.