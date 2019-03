Ley de rutas de cemento no se puede aplicar

Resaltó que la normativa todavía no está reglamentada y que “el país está muy lejos de tener la cantidad de cemento que se requiere” para la implementación de la normativa.

En el Palacio de Gobierno, en horas de la mañana, el ministro respondió la consulta de la prensa sobre el tema, donde insistió: “La ley establece una gradualidad en la aplicación. Hasta hoy en día no se ha reglamentado la ley, no se ha establecido un sistema de castigos en caso de no aplicar. Hay que estudiar eso. Si hoy aplicamos esa ley no tendríamos mínimamente condiciones de cumplir con la ley, porque no hay suficiente producción. Esa va a ser una decisión política”, expresó.

Según la regulación, en las obras viales programadas para cada ejercicio fiscal el MOPC queda obligado al planeamiento, programación, presupuesto y contratación de la construcción de rutas con pavimento rígido en un 15% en el primer año de vigencia de la ley, lo cual se cumplió en agosto del año pasado. En el segundo año, la implementación debe abarcar al 20% (2019) de las obras viales a ejecutarse, en el tercer año en un 25% (2020) y en el cuarto año un 30% (2021), de modo a sustituir el asfalto parcialmente.

Coincidentemente, esta ley aumentará el consumo del cemento en el país, lo que beneficiará enormemente a la cementera de 180 millones que proyecta construir la sociedad Horacio Cartes-José Ortiz-Ramón Jiménez Gaona en Concepción.