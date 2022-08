Ley de compensación de Itaipú es un despropósito populista

El bloque cartista, con algunos votos liberales, logró que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de ley que pretende compensar a ex trabajadores de las ex empresas contratistas de la Itaipú Binacional. Como resultado, unos 15.000 ex trabajadores podrían ser beneficiados con las indemnizaciones, por un monto total que alcanza los USD 940 millones.