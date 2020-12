Leverkusen es líder en Alemania

El Bayer Leverkusen aprovechó el tropiezo del Bayern Múnich ante el Unión Berlín para asaltar el liderato de la Bundesliga alemana, que este fin de semana completó su undécima jornada, tras vencer ayer con autoridad al Hoffenheim (4-1). El conjunto del holandés Peter Bosz culmina así una trayectoria impecable en lo que va de temporada. En once encuentros ganó siete, empató cuatro y no perdió ninguno. Junto con el Wolfsburgo, cuarto en la tabla, es el único que no conoce la derrota en Alemania. En otro partido disputado ayer por la Bundesliga, el Augsburgo y el Schalke empataron 2-2.