“Les animo a todas las mujeres a que no teman realizar el trabajo que les gusta”

Me levanto todos los días a las cinco de la mañana y trabajo hasta las doce del mediodía. Son seis horas, pero que equivalen a casi 24 horas por todo el trabajo que realizamos. Acá se trabaja de lunes a domingo y feriados, solo se deja de trabajar si hay una lluvia demasiado fuerte.

En mi departamento hacemos trabajos de jardinería, nos encargamos de sembrar, distribuir abono a lo largo del jardín de toda la Costanera, también mantenemos los jardines y para que no se sequen regamos de manera constante.

Anteriormente, aquí en la Costanera no había ninguna planta y ahora gracias a nuestro trabajo se puede disfrutar de un hermoso espacio verde.

Manejo la máquina que es el bobcat y el tractor grande. Mi jefe es el señor Leoncio Ríos y él es el que nos está empujando a mí y a mis compañeros para que podamos aprender un poco más. Me encanta esta área porque aprendí muchísimo. Estoy muy feliz porque nunca antes supe lo que era manejar una máquina. Actualmente somos dos mujeres las que estamos manejando el tractor.

Mi jefe me enseñó a manejar el tractor porque me dijo que en la vida hay que aprender de todo y entonces me animé.

El bobcat es una máquina que se maneja con palanca y en un día aprendí, y el tractor grande aprendí a manejar en dos días. No tuve mucha dificultad porque manejo mi vehículo, entonces sabía cómo maniobrar o retroceder.

Estuve en varias dependencias de la Municipalidad, trabajaba en atención al público, en el Museo de la Manzana de la Rivera como guía, también estuve en la Biblioteca Municipal, en el Departamento de Secretaría, también en el Centro Municipal N° 7, en el área de Censo. Además estuve en la Policía Municipal de Tránsito, me desempeñé en varias áreas de trabajo y así fue mi corta y a la vez larga vida laboral.

Al principio no fue fácil porque toda mi vida trabajé en oficina, sentada frente a una computadora, y cuando me trasladé el mundo se me cayó encima y me dije a mí misma ‘¿Qué hago acá?’

Me costó adaptarme, al principio tenía vergüenza, pero luego de un mes me fui acostumbrando al lugar y los compañeros que fueron muy amables realmente porque, más que un trabajo, en esta dependencia somos hermanos, amigos y hay mucho compañerismo. Es el mejor sector en donde pude trabajar.

Hoy soy lo que soy gracias a mi mamá, porque me enseñó que en la vida no tenés que ser presumida y que el trabajo no es deshonra, sea cual fuere, y hoy me siento orgullosa de mí misma porque me animé a hacer este trabajo, anteriormente no me animaba.

A las 12:00 salgo de mi trabajo, hago el papel de madre otra vez, me dedico a mi hija y luego cuando llega mi esposo me voy al gimnasio porque me encanta entrenar y cuidarme. Luego regreso a mi casa y compartimos en familia, esa es mi rutina diaria.

Hace un año atrás pasé por un mal momento, porque fue muy difícil y yo no contaba con niñera y le tenía que traer a mi hija con tan solo dos años a mi trabajo. Todos los días hice eso por un año, aún cuando hacía frío, lluvia o calor porque mi esposo trabaja doce horas.

Desafíos. Yo le tenía que dejar a mi hija pequeña durmiendo en el auto mientras que yo trabajaba en el jardín y luego, cuando se levantaba, estaba conmigo. Pasamos muchas cosas, hubo veces en las que tuve que traer a mi hija enferma porque no tenía dónde dejarla, pero a pesar de todos los obstáculos pude salir adelante. Ahora ella se queda con mi mamá y ella me apoya en todo.

Apoyo. Una de las cosas que valoro de mi trabajo es que mi jefe y mis compañeros me apoyaron en todo momento y podía traer a mi hija sin problema. Eso me ayudó mucho en ese tiempo que fue complicado por varias circunstancias de mi vida.

Actualmente, a mi hija también le encanta venir a mi trabajo porque hay una parte en donde hay animales, una compañera realiza atención veterinaria y por eso ama y le encantan los animales, todas las cosas lindas que tenemos en la naturaleza.

Yo pasé por muchísimas cosas en la vida y hoy agradezco haber llegado en donde estoy porque me encuentro en uno de los mejores momentos de mi vida.

Detrás de la persona en la que me convertí ahora, existe una mujer sacrificada que lucha por sus metas y sé que no es fácil llegar a un objetivo, pero todo se puede.

Nosotras las mujeres debemos aprender las cosas porque nadie es indispensable, ya sea pariente o pareja. Una como mujer debe ser independiente, no depender de un hombre, debe ser valiente y aprender.

La mujer tiene que trabajar, profesionalizarse, aprender de todo en la vida porque el día de mañana, cuando los padres ya no están, solo nos tenemos a nosotras mismas.

Les animo también a las mujeres a que no tengan vergüenza de realizar el trabajo que les gusta, no hay que estereotipar ninguna profesión, las chicas también pueden manejar máquinas o ser albañiles, nunca hay que limitarse a los conocimientos.

No hay excusa para salir adelante, mi ejemplo es que yo vengo de una familia de padres separados. Mi papá siempre estuvo en mi vida y es una persona maravillosa y mi mamá se quedó sola con cinco hijos, y con esto me di cuenta de que la mujer sí puede lograr todo sin la ayuda de nadie.

Hoy en día le agradezco a Dios, a mis padres, mi esposo, a mi jefe y a mis compañeros, porque en lo laboral estoy bien y mi principal motor y motivación en la vida es mi hija. Para mí la familia siempre va a ser lo primero.



Johanna de León Peña tiene 34 años, es funcionaria municipal desde hace seis años. Actualmente está en el sector operativo donde maneja un tractor para sembrar, abonar y cuidar los jardines de la Costanera de Asunción.



