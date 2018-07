Legisladores salpicados por corrupción deben renunciar

“La honorable Corte Suprema me ha llamado a indagatoria, me siento moralmente impedido para actuar como senador y al mismo tiempo adelantar mi defensa. Por lo anterior renuncio al Senado de la República y pido se me acepte la renuncia”, expresó el ex mandatario.

Uribe, quien es fundador del Partido Centro Democrático, había jurado como senador el viernes anterior, tras haber obtenido la votación más alta en las legislativas de marzo pasado y a pocos días de que el presidente electo Iván Duque, quien es de su mismo partido, asuma el cargo.

Su ejemplo es digno de ser imitado por varios legisladores y políticos paraguayos, principalmente senadores y diputados que están acusados por hechos de corrupción, como Óscar González Daher, Jorge Oviedo Matto, José María Ibáñez, Víctor Bogado, Tomás Éver Rivas, Enzo Cardozo, entre otros, quienes, lejos de emular al ex mandatario colombiano, se escudan en sus funciones para permanecer impunes.

Dos de los casos más emblemáticos son los de los senadores González Daher, del Partido Colorado, y Oviedo Matto, del Partido Unace, quienes durante el periodo anterior fueron implicados en casos de tráfico de influencia y hechos de corrupción desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, tras publicarse audios de conversaciones telefónicas en que se revelaron sus fechorías. González Daher fue echado del Congreso y Oviedo Matto se vio obligado a renunciar, pero volvieron a ser electos a través de la listas cerradas o “listas sábana” en el actual periodo legislativo, sin que su responsabilidad en los delitos haya variado.

El otro caso polémico que se debate es el del diputado colorado José María Ibáñez, quien se declaró culpable de los delitos por los que lo acusó la Fiscalía, luego de que una investigación periodística del 2013 dejó al descubierto que el legislador hizo figurar como funcionarios del Congreso a tres hombres que prestaban servicios en su casa de campo de la ciudad de Areguá, quienes cobraban G. 2.500.000 –cada uno– del Estado.

Actualmente, la mayoría de sus pares lo protegen para evitar que Ibáñez sea sometido a la pérdida de investidura, mientras el Colegio de Abogados del Paraguay y la Coordinadora de Abogados sostienen que un ladrón confeso no puede seguir como legislador.

Los legisladores acusados de corrupción deben renunciar, siguiendo el ejemplo de Álvaro Uribe. Sin embargo, en el Paraguay solo la presión e indignación ciudadanas podrían lograr que exista alguna sanción.