Legisladores ratifican que Cámara de Diputados es “de la vergüenza”

Luego de que parlamentarios, tales como Pedro Alliana, Tomás Rivas y Ulises Quintana, afirmaran que Diputados no es la “Cámara de la vergüenza”, agregando además que no existe indignación ciudadana, otros legisladores les salieron al paso ratificando que la Cámara Baja tiene mucho de qué avergonzarse.

La calificación de “Cámara de la vergüenza” recrudeció hace una semana, luego de que una mayoría decidiera rechazar los pedidos de pérdida de investidura que pesaban en contra de los colorados Quintana y Rivas y el liberal Portillo. “Que todavía no existan focos de manifestación masiva no significa que la gente no esté indignada”, afirmó la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional.