Legisladores apuntan medidas para paliar la crisis económica

Por un lado, el diputado patriaqueridista Sebastián García señaló que no se ven propuestas fuera de lo normal que realmente combatan la crisis. “Las recetas están muy orientadas a obras públicas, no a fortalecer realmente a las pequeñas y medianas empresas. Todavía no llegan las verdaderas soluciones. Se necesita más dinamismo. Se van haciendo algunas propuestas, pero la respuesta más paliativa y más inmediata terminan siendo los subsidios, pero no hay nada muy dinamizador”, opinó García.

Por su parte, el senador Jorge Querey, del Frente Guasu, indicó que la continuidad o no de los subsidios estará determinada por la pandemia. “Si se prolonga obligatoriamente el Estado tendrá que seguir asumiendo una serie de gastos que deben ser garantizados. Por eso se define la Ley de Emergencia. Hoy todavía no vemos la luz al final del túnel. No sabemos cuándo va a terminar la pandemia. El Estado tiene que salvaguardar la cobertura de las necesidades básicas”, expresó Querey. Dijo que un aspecto que viene siendo descuidado es la agricultura familiar campesina, que sirve para respaldar la seguridad alimentaria.

Finalmente, el senador liberal Víctor Ríos adelantó que hoy se presenta un proyecto en la Cámara Alta para combatir la crisis económica. “Son varios los proyectos que se enfocan en la continuidad de los programas sociales y también hacen hincapié en incentivos para la reactivación económica. Es muy importante continuar con los programas, pero no son suficientes, por eso planteamos alternativas”, afirmó el parlamentario.