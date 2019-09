Legislador oficialista dice que es difícil ser coherentes dentro de su bancada

En cuanto a su actuación como parte de la bancada Añetete, dijo que le resulta difícil participar de las reuniones y, por sobre todo, seguir la misma línea que sus colegas, y que esta situación se vio principalmente en el momento que se trataron los pedidos de intervención de municipios de distintos departamentos del país, en donde tanto colorados como liberales salvaron a una docena de cuestionados jefes comunales.

Señaló que trata de seguir una línea coherente con lo que prometió durante su campaña electoral, el de acompañar la transparencia y que con las intervenciones es eso lo que se busca.

“Yo estaba con el proyecto de la intervención, ese fue mi discurso de campaña, yo no podía venir a no votar por una no intervención, entonces quería mantenerme un poquito coherente. Es tan difícil el ser diputado y tan difícil es mantener la coherencia”, remarcó el legislador abdista.

Lamentó que se haya dejado en la nada denuncias fuertes contra los intendentes.

“Pasaron distritos que vos no podés creer, como el caso de Guazucuá, que eran inadmisibles, por eso yo me planté fuerte. Necesitamos que rindan cuentas, esto no es una condena”, enfatizó.

Dijo que estos hechos hacen que se aleje de cierta manera de su bloque y con ello tome decisiones que él considera correctas y que van con la línea del Gobierno.