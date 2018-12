Lea será la primera perrita paraguaya entrenada para asistir a niño con autismo

Daniel de Paula, adiestrador de perros y presidente de la ONG Unidad Canina sin Fronteras, señaló que llevó un tiempo largo encontrar a Lea, ya que se analizó su carácter y hasta su genética, pero que finalmente fue elegida por ser la que más socializó con el niño autista.

Asimismo, dijo que el costo de un perro adiestrado para asistir a un niño con autismo ronda los USD 27.000, pero que será entregada de forma gratuita.

lea perra 1.jpg Lea hizo de todo para agradar al niño con autismo y finalmente fue elegida de entre otros nueve cachorros. Unidad Canina Sin Fronteras

El adiestrador contó que el niño autista rechazó a otros cachorros pero simpatizó con Lea, debido a que en todo momento la perrita trató de agradarlo y estuvo detrás de él.

En ese sentido, explicó que Lea será una perra de asistencia y que está entrenada para no morder, ladrar ni saltar al niño, como otros cachorros. No obstante, aclaró que para el adiestramiento no se ejerce ningún tipo de violencia y que se utiliza un sistema de premiación con comida.

De la misma manera, expresó en contacto con la 800 AM que Lea aún debe ser adiestrada para no salir corriendo detrás de un gato, otros perros o responder al afecto de personas extrañas, ya que su función debe ser acompañar al niño autista en todo momento, incluso en la escuela.