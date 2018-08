Lea Giménez hace un discurso entre lágrimas y se despide de Hacienda

Cuando se despidió intentó contenerse el llanto. Pero a ratos, Lea Giménez , no pudo evitar emocionarse. Es la primera mujer que llevó el título de ministra de Hacienda en la República del Paraguay. Deja su cargo y lo hace con honores y humildad. Desde que llegó al atril, no hizo más que agradecer.

Giménez no se ciñó al formal discurso de autoridad, en el cual se mencionan los resultados de una gestión.

“Realmente a mí me toca simplemente dar las gracias a todos por el inmenso respaldo que me dieron”, dijo cerrando la frase, ya con la voz entrecortada y con el famoso nudo formado en la garganta.

Asintió y reconoció que le tocó un período muy difícil, desde que asumió el cargo.

Sin embargo, hizo frente al desafío. “En el momento que desconocía algo, siempre había alguien ahí para darme el respaldo necesario, para darme conocimiento”, contó con una leve sonrisa.

Recordó por ejemplo cuando Humberto Colmán, actual viceministro de Subsecretaria del Estado de Economía, se sentó una vez junto a ella para explicarle minuciosamente qué era la Situfin (Situación Financiera del Ministerio de Hacienda). En esa oportunidad ella recién entraba como Viceministra en Hacienda.

“Me contaba con paciencia china le digo yo, pero realmente era con una paciencia de profesor”, expresó.

Lea Giménez sujetó un pañuelo, mientras siguió con su discurso frente a los presentes. Hizo hincapié en algo más, en que todos los días para ella significaba un desafío. ¿Qué me deparará esta aventura?, mencionó que se preguntaba cada tanto.

“Pero fue una aventura gratificante, uno de los desafíos más grandes que me tocó asumir, aparte de ser madre”, pronunció y se quebró. El auditorio reaccionó y estalló con fuertes aplausos. Ella no pudo continuar hablando porque intentó no llorar, entonces hizo una pausa hasta que terminaron de aplaudir.

No dejó de destacar que contó siempre con el apoyo de un buen equipo y en una oportunidad se giró desde el atril hacia el nuevo ministro de Hacienda, Benigno López, y mirándole le manifestó que confía en su gestión. Pero se vuelve a quebrar y le dijo además: “Vos también me diste un respaldo enorme y muchas oportunidades”.

Es que ambos –Lea y Benigno– formaron parte del equipo económico en el gabinete del ex presidente Horacio Cartes.

Antes de volver a su lugar, la ministra saliente dirigió unas últimas palabras: “Realmente le quería agradecer a cada uno de ustedes, pero realmente es imposible. Así que les doy las gracias por todo el acompañamiento”. Otra vez repitió “gracias”, pero quebrándose por el llanto.

Abandonó el atril, volvió a su lugar y se secó con los dedos esas lágrimas que se escaparon. En el mismo acto, sus colegas le otorgaron además un reconocimiento, una placa por su conocimiento y liderazgo.

