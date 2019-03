Le urge un trasplante de médula y busca a su familia biológica

No todos los tipos de leucemias requieren de un trasplante, pero el que padece la joven, sí. Por eso necesita de un donante compatible, que por excelencia sería un familiar. El problema que encuentra la paciente es que, al ser hija adoptiva, no tiene contacto con sus padres biológicos.

En una entrevista concedida a NoticiasPy, su novio, Víctor Delgado, comentó que realizaron investigaciones por su propia cuenta, pero que no encontraron más pistas para encontrar a la madre biológica de la joven.

La única información que manejan es que nació en la Cruz Roja, en Asunción, el 25 de julio de 1982. En esa misma fecha, fue dada en adopción.

“Esta campaña (de búsqueda) que estamos haciendo es para encontrar a sus parientes por la carencia de información que tenemos para encontrar a su familia biológica. Apelamos a que alguien nos ayude a encontrar información”, mencionó Delgado.

Señaló que la madre adoptiva de la joven recuerda que la mujer que había dado a luz provenía de Misiones, y que a estas alturas tendrá entre 50 o 60 años. En su momento, solamente le preguntó de su procedencia, pero no su nombre.

En ese momento aún no regía la Ley de Adopciones, promulgada en 1997, que establece una serie de procedimientos para garantizar el bienestar de los niños en su nueva familia.

Gómez está siguiendo un tratamiento de quimioterapia en el Instituto de Previsión Social (IPS), que sirve solo para ganar tiempo, en tanto encuentre a un donante compatible, aseguró su novio.

Hicieron averiguaciones en La Cruz Roja, donde cuentan con documentación desde 1983, debido a que un año antes –cuando nació Gómez– había ocurrido un incendio, en el que se perdieron varios archivos.

“La necesidad de recibir ese trasplante no es algo que implique ninguna cirugía y tampoco es doloroso, porque la médula ósea se regenera unos días después, para los que no sepan. Entonces, lo más difícil es encontrar a uno compatible. El procedimiento es sencillo y no se pierde nada del organismo. La médula sana se vuelve a regenerar unos días después”, mencionó la pareja de la joven.

Para las personas que puedan aportar alguna información, está disponible el (0983) 190-800, las 24 horas del día, vía llamadas, mensajes de textos, o Whatsapp.