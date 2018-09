El joven de 28 años, estudiante de la carrera de Diseño Gráfico, salió de su vivienda y fue interceptado por dos personas desconocidas, quienes le exigieron que entregue sus pertenencias.

La Policía Nacional presume que la víctima logró alejarse de sus atacantes luego de un forcejeo. Sin embargo, uno de los agresores efectuó disparos de arma de fuego y uno de los proyectiles impactó en el cuello de Crechi, lo que le provocó la muerte.

Con lágrimas en los ojos y con la voz quebrada, la madre de Francisco recordó los últimos momentos que estuvo en compañía de su hijo, a quien calificó como una persona estudiosa y trabajadora.

“Los lunes no se va a su facultad. Yo llegué de mi trabajo y él estaba acostado. Se levantó y me dijo que las 7.30 era el partido de Cerro. Vio el primer tiempo acostado a mi lado, en mi cama. El segundo tiempo ya se fue a su pieza”, recordó la mujer a NoticiasPy.

Una vez finalizado el partido entre los clubes Cerro Porteño y Santaní, por el Torneo Clausura, el joven se preparó como para salir de su vivienda, no sin antes despedirse de la mujer que lo trajo al mundo.

“Se despidió de mí. 'Chau mami', me dijo y se fue. Luego de cinco minutos, a dos cuadras de mi casa, le mataron a mi hijo. Seguro fue por una mochila, porque él no quería entregar. Me es imposible aceptar”, expresó sumamente afligida.

A pesar de no poder comprender todo lo que estaba sucediendo, la mujer señaló que su hijo trabajaba en un centro de compras y por la noche estudiaba. También iba a visitar a su tía para hacerle compañía, ya que vivía sola.

Como un pedido especial a la ciudadanía, la madre abogó para que los responsables sean capturados, y en caso de haber testigos, que cuenten quién mató a Francisco Armando.

“A cualquiera le puede suceder, que se te quite una vida en segundos. Si una persona está enferma, uno puede estar preparado (para afrontar la muerte), pero que en un segundo le saquen la vida a tu hijo…”, afirmó la madre, sin poder culminar la frase ante la tristeza y el llanto.

Investigación de la Fiscalía

Por su parte, el fiscal Julio Ortiz indicó que la primera hipótesis que se maneja es que el hecho se trataría de un intento de robo. Agregó que están abocados a la investigación del caso y a la recolección de datos para determinar las circunstancias del suceso.

“El joven vive a pocas cuadras del lugar donde falleció. Una mujer se acercó y dijo que escuchó uno o dos disparos y al salir ya lo encontró en el suelo, solo. Dijo que no escuchó ningún ruido de motocicleta u otro vehículo", relató.

El cuerpo del joven fue trasladado hasta la morgue judicial para la extracción de las balas.