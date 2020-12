Laura Bozo se hizo eco del caso Bianca y acusó a Abdo Benítez y a Mazzoleni de no tener corazón

Lea más: Padres de Bianca se encadenan frente al Ministerio de Salud

“Quiero hacer un llamado a todo mi público de Paraguay, a todo mi público de diferentes países que me ven, hoy estoy en una campaña de solidaridad por Bianca, no podemos permitir que esa niña de 22 meses de nacida, un bebé maravilloso, muera por la insensibilidad de un presidente y ministro de Salud de Paraguay, a quienes los acuso directamente, a quienes les digo no puede ser posible, no tienen corazón, necesitamos ponernos de pie y salvar a Bianca. Bianca quiere vivir y necesita de todos nosotros”, expresó la conductora a través de un video.

Laura Bozzo - Bianca.mp4 Fuente: @laurabozzo_of

"A todo mi público les ruego nos apoyen en esta campaña para salvar a Bianca. Ella merece vivir y las autoridades de Paraguay la están condenando a muerte pero NO lo vamos a permitir", escribió también en su cuenta de Instagram.

Los padres de la beba vienen recaudando dinero a través de la campaña Todos Somos Bianca, con la cual alcanzaron G. 10.000 millones de los G. 14.500 millones que necesitan para acceder al medicamento de origen de Suiza.

Entérese más: "El Ministerio de Salud quiere dejar morir a Bianca", denuncia familia de la niña

Los progenitores de la beba se encadenaron este viernes frente al edificio del Ministerio de Salud, en Asunción, tras el dictamen que expidió la Conabepy, en el que recomendó que la niña no acceda a la cura definitiva.

Finalmente, las autoridades salieron al paso de las críticas y se comprometieron a gestionar todo lo relacionado con la aplicación del medicamento y los trámites administrativos, no así el dinero.