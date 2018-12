Las selecciones se preparan

El elenco de Paranaense, organizador del certamen, sumó como entrenador a Luis Martín Barrientos y a los refuerzos: Rodrigo Barboza, Cristhian Azcona, Daniel Benítez y José Melgarejo (campeón del Mundo con la Selección C20 en Colombia). Barrientos es el técnico más ganador con nueve títulos.

Por su parte, Presidente Franco (campeón defensor del título) será dirigido por Andrés Bogado (monarca con la Albirroja C20 en el Mundial Juvenil pasado). Refuerzos: Hugo Urquiza y Carlos Alarcón.

Villa Hayes (finalista en 2018) cuenta con el adiestrador Óscar Valdez. Los refuerzos: René Giménez, Rodney Martínez, Diego Ortiz y Cristhian Barrios.

NACIONAL C13. En San Juan Nepomuceno, anoche se puso en marcha el Nacional Categoría 13 años (C13), última competencia a nivel interior de la temporada 2019 de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón.

Hoy por la fecha 2 juegan (desde las 19.00): Ñemby vs. Antequera, Itacurubí vs. Caaguazú, San Juan Nepomuceno vs. Concepción y Amambay vs. Itapé. El certamen se juega hasta el sábado 15.