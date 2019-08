Las remontadas

SERIES MATA-MATA EN LAS QUE CERRO PERDIÓ EN EL JUEGO DE IDA EN EL EXTRANJERO Y CLASIFICÓ EN EL DE VUELTA EN PARAGUAY

1 Libertadores 1992, octavos vs. Bolívar 0 - 2 ida en el Hernando Siles y 3 - 0 vuelta en la Olla Azulgrana.

2 Libertadores 1998, cuartos vs. Peñarol 0 - 2 ida en el Centenario y 3 - 0 vuelta en el Defensores del Chaco.

3 Libertadores 1999, cuartos vs. Nacional (Uru) 0 - 3 ida en el Centenario y 4 - 0 vuelta en la Olla Azulgrana.

4 Sudamericana 2014, 2ª fase vs. Independiente del Valle: 0 - 1 ida en el Municipal de Sangolquí (Ecu) y 3 - 0 vuelta en el Defensores del Chaco.

5 Sudamericana 2016, 1ª fase vs. Fénix 0 - 1 ida en el Luis Franzini y 2 - 0 vuelta en el Defensores del Chaco.

6 Sudamericana 2016, octavos vs. Independiente Santa Fe: 0 - 2 ida en el Metropolitano de Techo, Bogotá y 4 - 1 en el Defensores del Chaco.