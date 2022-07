Las noticias más relevantes de la jornada

El Gobierno de Estados Unidos agregó a su lista negra al ex presidente de la República Horacio Cartes.

EEUU pone la mirada en Cartes y lo ubica en su lista de corruptos

El Gobierno de Estados Unidos agregó a su lista negra al ex presidente de la República Horacio Cartes, a quien catalogan como una persona "significativamente corrupta". También incluyó a otros familiares del ex mandatario, quienes ya no podrán ingresar al país norteamericano. Le puede interesar.