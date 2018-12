Las niñas rockeras, de un festival a grabar en Abbey Road

La banda de rock "Devils in the sky".

El próximo será "Respect", realizado en Londres, un tema que mezcla rap y metal y que habla "sobre el respeto a las distintas razas y culturas", ha comentado a Efe María Lobato, vocalista de 13 años.

Se presentará este diciembre "en directo y en internet", agrega Sara Rodríguez, de 16, y que pone voz a los temas junto a su compañera.

El éxito del grupo surgió tras participar en el festival San Pedro Rock en 2017, y en tan solo un año editaron varias canciones y contaron con la colaboración de Andreas Lutz, cantante de Ofunkillo, para "Something to say", una canción que denuncia el acoso escolar.

El director de la escuela española Rock Factory, Rafa Reyes, no tardó en ver el talento de los miembros de lo que hoy es Devils in the sky: "Juntamos a unos niños para tocar y surge este bombazo, esta sincronización entre ellos; tienen un gran talento".

Devils in the sky _ Something to say

La oportunidad de grabar en Abbey Road llegó cuando el grupo se presentó a un concurso lanzado por el productor estadounidense Shaun Barrowes, cuyo premio era grabar una canción en directo y un videoclip.

Devils in the sky no ganó, pero el técnico propuso grabar gratis en un hueco de la agenda, destacó a Efe Reyes.

Con influencias musicales dispares, esta banda tiene como referentes a iconos del rock como AC/DC, Muse, ZZ Top o Pink Floyd, pero sus componentes también beben del flamenco, el blues, el soul y el pop.

En todo caso, el grupo quiere devolver su protagonismo al rock. "Motiva seguir con esto, no dejar de lado la buena música; el reguetón no fomenta nada bueno, ni educativo", señala Julia Muñoz, guitarrista de 15 años.

Mientras, Sergio Rodríguez, de tan solo 9 años, es el encargado de llevar el ritmo a golpe de batería, que toca desde que tenía 4, además de ser seguidor de Muse o Metallica.

Las otras componentes de la banda son la bajista Lluvia Serrano, de 15 años, y la guitarrista Blanca Samper, de 9.

Consideran que la experiencia está siendo "increíble" o "muy loca y repentina", pero la palabra más repetida por estos jóvenes que desean dedicarse a la música mientras la compaginan con sus estudios es la de "shock".

"Grabar en la sala donde ha tocado Sam Smith o se han grabado versiones originales es un privilegio, no todo el mundo puede estar ahí", concluye Sara Rodríguez entusiasmada.