Las mentiras del pescador

En la isla San Francisco, cercana al puente Remanso, se ha iniciado la construcción de un imponente complejo comercial y de entretenimientos, con hotel-casino, centro de convenciones, tiendas de lujo y restaurantes. El emprendimiento es de una empresa norteamericana dedicada a proyectos turísticos y arquitectónicos e implica una inversión de 150 millones de dólares. La noticia parece excelente para un país en el que todos viven quejándose del escaso desembarco del capital extranjero, y más aún, cuando anuncian que la edificación empleará directa e indirectamente a 5.000 personas y que, cuando funcione, aportará 1.400 nuevas fuentes de trabajo.

Había, sin embargo, algo que me intrigaba. El proyecto había avanzado sin obstáculos hasta el estado actual. Eso no era típico en el Paraguay. Cuando hay mucha plata en juego, no suelen faltar los que crean problemas para vender soluciones. Ahora todo se normalizó. La avidez de los buitres nos devolvió el paisaje al que estábamos acostumbrados.