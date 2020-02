Las Karashans 3 se presenta esta noche en el Teatro Latino

Gustavo Cabaña, Manni Delvalle y Walter Evers dan vida esta noche a Las Karashans 3, un circo, una obra de teatro inspirada en las hermanas Kardashians, protagonistas desde el 2007, del reality Keeping Up With the Kardashians (KUWTK). La puesta ofrece humor, baile y música, junto a un talentoso cuerpo de bailarines y acróbatas, además de shows de magia y otros relacionados al circo.