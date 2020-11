Las hijas de Denis lamentan cero resultados del Gobierno

Al cumplirse ayer 60 días del secuestro del ex vicepresidente Óscar Denis, las hijas realizaron una conferencia de prensa para manifestar su queja porque el Gobierno hasta ahora no tuvo resultados sobre el paradero de su padre.

Beatriz Denis hizo nuevamente de vocera de la familia del político liberal y empresario, quien fue secuestrado en la estancia La Tranquerita, de su propiedad, el 9 de setiembre pasado, por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Instó a la ciudadanía a pedir a las autoridades más acciones y que vuelvan también Félix Urbieta y el suboficial de la Policía Nacional Edelio Morínigo, las otras dos personas que grupos armados los mantienen en cautiverio.

“El Gobierno hasta ahora tiene cero resultados, esto tiene que cambiar, esto debe cambiar, esto no puede continuar así, pero sin los medios de comunicación, sin vos que nos estás viendo, escuchando, no podemos, no es posible. Necesitamos que los paraguayos sigan sumándose todos los días pidiendo que vuelvan los tres”, manifestó para los medios de prensa.

Solicitó también que las autoridades renueven su compromiso con la libertad en el Paraguay.

Beatriz Denis recordó a los demás secuestrados y pidió no dejarlos atrás, al suboficial de la Policía Nacional Edelio Morínigo, al ganadero Félix Urbieta y a su padre.

Lanzó también un mensaje a la ciudadanía: “Hoy podés mostrar que querés que se acabe el secuestro en el Paraguay, podés saber o hacer saber que te unís a nuestro clamor de que vuelvan los tres”, expresó.

Al respecto, agregó que se puede participar de las actividades que se realizan tanto en Asunción como en Concepción, apoyando o participando de las pegatinas. Otra opción, es usar el marco con el escrito “Que vuelvan los tres” en la foto de perfil del Facebook.

“Podés pedir a las autoridades que hagan su trabajo, compartiendo tus mensajes en las redes sociales. No queremos que más familias pasen lo que nosotros estamos pasando, pasen por lo que sufrimos nosotros, por lo que sobrellevamos tantas familias en nuestro amado Paraguay. No dejes que vuelva a pasar, no le des la espalda a Edelio, no abandones a Félix, no ignores a Óscar, no ignores a papá”, señaló.

EL CASO. El ex vicepresidente de la República fue secuestrado el 9 de setiembre de su estancia La Tranquerita, ubicada en el límite entre Concepción y Amambay.

Los secuestradores se comunicaron con la familia para pedir la entrega de víveres a comunidades rurales por valor de dos millones de dólares para su liberación. El pedido se cumplió, pero Óscar Denis sigue secuestrado. El Ministerio Público identificó como captores del ganadero a tres adultos y tres adolescentes, de los cuales dos son indígenas.