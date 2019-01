Las herederas se estrena mañana en salas comerciales de EEUU

“Creo que es el espacio ideal para nuestra película, una sala independiente con una buena curaduría y fuerte visibilidad mediática. Arrancamos en Estados Unidos hace unos meses con proyecciones especiales (Washington, Los Ángeles y otras ciudades), a más de presencia en festivales. Estuvimos en Seattle, San Francisco, Houston, y esta semana estamos en el Festival de Palm Springs”, expresa Martinessi.

En las sesiones de preguntas y respuestas, el cineasta estará acompañado de la actriz Ana Brun, y de los productores Sebastián Peña y Fernando Epstein.

Logros. El filme producido por La Babosa Cine y que transita pudorosa pero emotivamente por un universo en decadencia, ya tiene distribución en más de 30 países.

Su estreno en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), con la obtención de dos Osos de Plata; a Mejor Actriz y el honorífico Premio Alfred Bauer, dejó huellas imborrables. “Evidentemente, los dos Osos de Plata en Berlín han sido muy importantes por tratarse del estreno mundial de la película, y por haber sido unos días cargados de emoción, pero también de esa vulnerabilidad que uno siente a flor de piel al compartir su trabajo por primera vez con el público, los colegas, los jurados, la prensa”, comenta el realizador.

Luego se sucedieron una seguidilla de distinciones en importantes festivales de Colombia, Corea del Sur, Puerto Rico, Ucrania, Rumania, EEUU, Ecuador, Australia, Perú, Colombia y otros. “Recibir el Premio Fénix (México), a Mejor Dirección me conmovió mucho porque es un reconocimiento de colegas de toda Iberoamérica, y de verdad no lo esperaba”, agrega.

Satisfacción. Después del largo recorrido que hicieron con la película la satisfacción que siente es indescriptible. “Lo más hermoso que pudo pasar es que siendo una historia pequeña y narrada desde un país del que se sabe tan poco, ella haya podido conectar con diferentes generaciones y culturas. No sé lo que pasó. El cine tiene esa magia que me sigue sorprendiendo y que no tiene explicaciones”, comparte.

A pesar de las numerosas premiaciones, el director expresa que cuando arranca un proyecto, lo hace porque tiene una fuerte necesidad de contar algo, de conectarse con otros seres humanos. “Creo que los premios son muy azarosos. Si sucede que un jurado reconoce lo que hacemos –como equipo– al presentar una película, eso nos da alegría y quizás también una extraña sensación de seguridad. Pero eso no es lo más importante, incluso no sé si hace tan bien como se cree. A veces está bueno andar por el mundo un poco inseguro, un poco perdido”, refiere.

Con Las herederas todavía tienen unos meses de camino por delante. Después de Nueva York, viene el estreno en España y otros compromisos. “Tengo ganas de recuperar la vida un poco más tranquila, esa que permite caminar, regar las plantas, leer, ver películas e incluso no hacer nada por un par de días. Porque es en lo extraordinario de la vida cotidiana, donde muchas veces surge ‘eso’, que no sé cómo llamar, mezcla de interés y deseo. En mi caso siempre surge de a poquito, va tomando forma y –las veces que ‘eso’ sobrevive– puede hacerse película”, finaliza Martinessi.

Distribución

La aplaudida película Las herederas se vendió para distribución en salas de cine comerciales de los territorios de Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Croacia, China, Dinamarca, Escocia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda e Inglaterra. La lista sigue con Irlanda, Israel, Italia, Luxemburgo, México, Noruega, Polonia, Portugal, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Uruguay.Además, el filme –protagonizado por Ana Brun, Margarita Irún y Ana Ivanova– llegó a salas no comerciales de Bolivia y Perú, y a China con distribución exclusiva en video bajo demanda (VBD).