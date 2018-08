Las frases de Cartes que quedarán en la memoria

“Nos jugamos por la libertad, exigimos justicia para todos, pero fundamentalmente tenemos el compromiso de hacer que los habitante del Paraguay tengan las mismas oportunidades de trabajo educación y seguridad”, dijo y se produjo un silencio que rompió con un pedido de: “¡Agua!”.

La hoja de ruta

La segunda expresión desacertada de Horacio Cartes se dio en el mismo día en que asumió como titular del Ejecutivo. "Los grupos criminales no nos marcarán la hoja de ruta", expresó. Su gobierno se constituyó en el periodo con más secuestros y asesinatos relacionados con los grupos criminales que operan en el norte del país. Esta frase es recordada ante cada fracaso en la lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Un tiro en las bolas

"Si mi hijo me dice que es gay, me pego un tiro en las bolas”, dijo el presidente cuando era precandidato al Ejecutivo. Las expresiones se dieron durante el programa radial del difunto periodista Víctor Benítez, quien le consultó qué haría en el caso de que su hijo se declare homosexual.

"Me voy a pegar un tiro en las bolas, porque no comparto, me voy a pegar un tiro en las bolas, sinceramente, (a mi hijo) no le falta nada", respondió entonces.

Todas son primera dama

El presidente está divorciado. Cuando este asumió la presidencia, surgió la incertidumbre en torno a quién ocuparía el Despacho de la Primera Dama.

María Angélica Montaña de Cartes, madre de los hijos de Cartes, se había autoproclamado como la primera dama durante el Te Deum del 2013.

Por su parte, el mandatario, consultado sobre el tema, señalaba que todas las mujeres paraguayas debían sentirse como la Primera Dama.

Finalmente, Cartes suprimió el Despacho de la Primera Dama, institución a cargo de la esposa de un mandatario.

Horacio Cartes, presidente de la República.

Un país sin periodistas

En diciembre del 2017, Cartes aprovechó un acto oficial para criticar a los periodistas, olvidando que es dueño de varios medios de comunicación.

"Solo tienen un micrófono y un papel para escribir. Hay periodistas en Telefuturo a quienes se les paga para atropellar al Gobierno, pero el Gobierno ya no habla más con ellos, sino que trabaja. El país funciona sin ellos", dijo.

En un discurso pronunciado en el festejo del cumpleaños del político esteño Javier Zacarías Irún, el presidente de la República amenazó a la pareja de periodistas de Telefuturo Óscar Acosta y Menchi Barriocanal, de quienes dijo que merecen estar en prisión.

El ataque de Cartes hacia los comunicadores se dio luego del 31 de marzo de 2017, fecha en que manifestantes quemaron el Congreso en el marco de las protestas contra la reelección. El mandatario señaló que los periodistas estaban detrás de las movilizaciones.

Frase machista

En octubre de 2013, Horacio Cartes fue hasta la sede del World Trade Center (WTC) de Uruguay para conversar con empresarios. En tal oportunidad, siendo último orador del encuentro, describió al Paraguay como una "mujer fácil y bonita".

A su criterio, Paraguay se parece a una mujer bonita que cada mañana se pone su mejor vestido y sale con maquillaje.

"Paraguay es fácil, es como esa mujer bonita", señaló el mandatario.

Usen y abusen

Otra frase polémica fue pronunciada en el Palacio de Gobierno en plena reunión con la Confederación Nacional de la Industria del Brasil.

Cartes inició un discurso lleno de amabilidad, señalando que "el Paraguay ya no quiere pedir limosnas al Brasil. El Paraguay cree que hoy tiene atractivos para sentarse junto al Brasil y colaborar donde Brasil crea que Paraguay le pueda ser útil".

Pero el presidente se extralimitó con la cortesía al pedir a los brasileños que aprovechen el clima de negocios en el país y hagan "uso y abuso" de Paraguay.

Stroessner ¿te sacó la novia?

La incomodidad del mandatario por la consulta de un periodista sobre la posible designación de Alfredo “Goli” Stroessner, nieto del dictador Alfredo Stroessner", como candidato a embajador paraguayo ante las Naciones Unidas fue resuelta por el presidente con una irónica respuesta.

El titular del Ejecutivo respondió a uno de los periodistas con una frase que causó polémica y repudio: "¿Qué tenés con Alfredo Stroessner, te sacó la novia o qué?", para luego retirarse del lugar.

¿Qué querés que haga con el muerto?

En diciembre del 2014, el mandatario participó en un acto en la ciudad de Areguá y al culminar fue consultado sobre el fallecimiento de una persona mientras esperaba que los productores liberen la ruta 10 Las Residentas, a la altura de Yasy Cañy, Departamento de Canindeyú.

"Mirá la pregunta que me hacés. ¿Qué querés que haga con el muerto? Se murió porque estaba ahí", fue la respuesta del presidente Horacio Cartes a los medios de prensa.

Pifiadas de Cartes en Cumbre del Mercosur

Me rompes las bolas

La ex senadora Adriana Franco viuda de Fernández se presentó en varios actos para pedir al mandatario que resuelva un inconveniente con la licencia de la frecuencia de Radio Asunción.

La mujer aprovechó la presencia de Horacio Cartes en un evento de Cordillera para hacerle llegar su pedido de ayuda para evitar que la radio sea licitada.

“Cada vez que salgo te encuentro y me hacés el mismo reclamo (...) pero me rompés las bolas”, fue el reproche que le hizo el mandatario.

Hurrero, una raza en extinción

Durante la campaña con miras a las internas coloradas del 2017, Cartes y dirigentes de Honor Colorado estuvieron junto al entonces presidenciable Santiago Peña, en la Seccional Número 11 de la capital.

El mandatario pronunció un discurso valorando la importancia de los dirigentes de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Durante su alocución fue interrumpido por uno de los hurreros presentes en el acto colorado que, fiel a su estilo, solicitó las tradicionales hurras para el jefe de Estado.

En ese momento, el titular del Ejecutivo lanzó una sonrisa y atinó a decir que: "El hurrero es una raza en peligro de extinción y hay que cuidarlo".

Paseito de los campesinos

En agosto del 2017 se produjo una de las movilizaciones más largas de los últimos años por parte del campesinado. El mandatario emitió un duro discurso, justo el día en que planteaba una salida a la situación.

Cartes acusó entonces al Frente Guasu de estar detrás de las movilizaciones, pero también se refirió a los manifestantes. Con un "paseíto por la ciudad" no se van a "amedrentar los deseos y la determinación de este Gobierno", dijo, desacreditando así la marcha campesina.

Dejen de llorar

En agosto del 2017, en un encuentro político en la ciudad de San Lorenzo, el presidente Horacio Cartes se burló de los que critican la pobreza de Paraguay, asegurando que tienen fortunas "por mamarle" al Partido Colorado.

"Que se dejen de joder... que paren de llorar y pongámonos a trabajar", señaló en referencia a los legisladores opositores y en particular a Mario Abdo, quien era precandidato a la presidencia y luego se mediría con el cartista Santiago Peña.

Partido Liberado

"Juro por Dios, por mi finado padre, que yo conocí la gente más hermosa del mundo después que me afilié al Partido Liberado", fueron las expresiones de Horacio Cartes durante un acto político de la ANR celebrado en setiembre del 2017.

Los colorados hicieron oídos sordos a esta expresión, que bien podría catalogarse de un error de pronunciación, pero se dijo en un momento de tensión, cuando un grupo de colorados cuestionaba que Santiago Peña, entonces precandidato de Cartes a la Presidencia, haya estado afiliado al Partido Liberal.

Balines de goma

Los últimos días de Horacio Cartes en el gobierno se caracterizan por manifestaciones ciudadanas. El mandatario fue consultado este viernes acerca de qué respondía a los jóvenes que se están manifestando contra la aprobación de las notas reversales de Yacyretá, a lo cual contestó: “Balines de goma”.

Durante estos días los estudiantes estuvieron movilizados contra la corrupción de la clase política y contra la aprobación de las notas reversales del acuerdo de Yacyretá que se dio en el Congreso Nacional y su posterior promulgación.

“Presidente. ¿Qué le responde a los jóvenes que se están manifestando?”, consultó un periodista. “Balines de goma”, respondió el mandatario.

Horacio Cartes utilizó su cuenta oficial en Twitter para disculparse por dichas expresiones, pero no reconoció haberlas expresado: “Deseo expresar mis disculpas con los jóvenes por las expresiones publicadas”, manifestó el mandatario.

Estas declaraciones del titular del Ejecutivo se contraponen a las expresadas cuando se le consultó por los jóvenes que protestaban contra la suba del pasaje en el último día del 2013.

Cartes fue consultado por los medios de prensa sobre las manifestaciones y se limitó a responder: "Yo les pedí que hagan lío", con un tono irónico, y luego se retiró.

Durante un periodo de su Gobierno, Cartes se llamó a silencio. Los últimos años se caracterizaron por el poco relacionamiento con los medios de comunicación y la ausencia de ruedas de prensa. Cuando la situación lo requería, el presidente se limitaba a dar mensajes grabados que eran emitidos en cadena nacional.