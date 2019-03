“Las empresas necesitan de un Estado creíble y capaz para poder crecer”

–¿Cómo afecta a la productividad del sector privado la cultura de corrupción en la administración pública?

–A medida que los países crecen y se consolidan sectores productivos integrados al resto del mundo, estas empresas requieren de Estados capaces que les provean servicios de infraestructura, electricidad, agua, transporte. Entonces, ahí es donde la empresa necesita un Estado que sea eficiente y eso no se sustituye con un Estado que facilita las cosas simplemente con no cumplirse las reglas; esas empresas necesitan garantizar o mostrar que ellos cumplen con regulaciones fitosanitarias y de diversa índole, necesitan un Estado creíble para eso y el Estado necesita recuperar esas capacidades.

–¿Qué medidas se pueden aplicar para evitar la comisión de actos de corrupción desde los órganos de regulación del mercado?

–Simplificar muchas de las regulaciones a través del uso de la tecnología digital, lo que permite acceder a esos servicios en forma remota y a bajo costo, es fundamental. Los servicios digitales y el uso de datos pueden ayudar a la transparencia, evitan que los funcionarios se aprovechen de esa potestad que tienen en la regulación. Para eso necesitamos que el Estado se haga más transparente, brinde información a la sociedad. Una forma de evitar la corrupción es facilitar la información al sector privado y a los ciudadanos, y servir ellos mismos como contralores. Es una tarea que Paraguay la tiene, pero la tiene toda América Latina: los indicadores de corrupción son muy altos en toda la región, no solamente acá en Paraguay.

–¿Cómo ve a los sectores productivos de Paraguay, en términos de productividad?

–Paraguay está empezando a tener un sector de agronegocios, de alimentos, importante. Lo importante para el desarrollo es que se den encadenamientos a partir de bienes primarios tradicionales, por ejemplo: agricultura y ganadería; encadenamientos hacia arriba y hacia abajo: producir bienes de capital que usan esos sectores (tractores, cosechadoras) y bienes de consumo (alimentos). Ese proceso de integración es importante que se dé para generar estos otros empleos y el valor agregado. Ahí se necesitan desde capacidades públicas hasta capacidades en las firmas, para las cuales existe innovación. Ahí se requiere que las empresas puedan acceder a insumos de alta calidad, extranjeros, para poder potenciarse en los mercados de afuera. Yo veo que esto se está empezando a producir y lo importante es que el sector público acompañe ese proceso.

–¿Qué avances necesita Paraguay para impulsar la productividad de las empresas?

–Paraguay está en una interesante coyuntura, ha tenido un crecimiento muy acelerado en los últimos quince años, a partir de un sector agroexportador que se incorporó a los mercados mundiales, en un contexto de una macroeconomía muy bien manejada y estable; lo primero es mantener eso, definitivamente. El desafío es cómo hacer que este sector agroexportador derrame al resto de la economía. Se necesita abrir los mercados internacionales para mejorar el acceso a insumos, mejorar el nivel de competencia al interior de las industrias, apertura comercial, pero también facilitando la entrada de firmas, una menor burocracia para habilitar permisos. Para que se produzca este derrame, tiene que ver con los sectores informales: microempresas que no crecen, que tienen pocos trabajadores, la firma no está registrada y los trabajadores también son informales, son empleos que no generan dinámicas de aumento de salarios en el tiempo. Eso pasa en todos los sectores, también en el sector agrícola, de pequeñas firmas agropecuarias de subsistencia. El desafío es cómo reasignar parte de esa mano de obra a firmas formales que crezcan; ahí hay temas regulatorios, para permitir el flujo de la mano de obra, de capacitación, de que las regulaciones sean observadas por las empresas para no generar competencia desleal. Hay otro trabajo que tiene que ver con el mercado financiero, de proveer financiamiento a estas nuevas empresas que pueden crecer en el sector de agronegocios, es importante trabajar con la ley de quiebras: hoy por hoy los bancos no dan préstamos porque si una empresa quiebra, no pueden recuperar la mayor parte de sus créditos, eso en Paraguay es importante en relación al resto de América Latina.

–¿Qué expectativas rodean al desempeño actual y futuro de Paraguay?

–Paraguay en los últimos quince años ha sido muy fuerte, con un promedio de crecimiento de 4,5% por año, ha sido de los países que más ha crecido en América Latina, pero arranca de un ingreso per cápita bastante bajo comparado con el resto de la región, tiene un trecho largo por recorrer y la idea es afianzar ese camino. Aún con los recursos que tenemos, asignándolos y combinándolos mejor, con más tecnología y que esos recursos fluyan a las empresas más productivas, se podría aumentar sensiblemente el producto por habitante.