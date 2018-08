Las dos caras del gol

Néstor Camacho se enfoca en ganar y arrebatar a Cerro Porteño el liderazgo en el Clausura. Néstor Camacho, mediapunta goleador de Olimpia (10 puntos), ve el juego contra Cerro (con 11) como una gran oportunidad de ganar y tomar la cima del torneo. “Recién comienza el campeonato y estamos con muchas ganas de seguir levantando cabeza, ya que no arrancamos muy bien y ahora tenemos la oportunidad de que ganando al clásico podamos asumir el liderazgo; va a ser una semana linda”, expresó Camacho en charla con la 1080 AM. En alza. “Creo que corregimos el tema ese de encajar primero un gol en el partido, que de alguna manera altera los planes. Contra Capiatá, estuvimos firmes y golpeamos temprano. Con eso pudimos encaminar el juego a nuestro favor y le agregamos contundencia. Manejamos con tranquilidad el partido”, agregó. RESPETO MUTUO. Se le contó que Churín lo elogió y dijo: “Fuera de la cancha todos somos profesionales, hay que admirar el juego de los colegas, a la mayoría de los jugadores de Cerro los conozco, incluso he jugado con algunos de ellos. Mi relación con los colegas siempre es de respeto mutuo”.

14 tantos marcó Camacho en el Olimpia, campeón del Apertura 2018 siendo el máximo goleador del campeonato.

1 cetro suma con el Decano el jugador de 30 años, quien llegó al club en junio de 2017 procedente de Guaraní.

44 partidos locales suma Camacho con Olimpia (25 este año). Lleva 24 goles convertidos (16 en esta temporada).

Retornaría Willy

Daniel Garnero, técnico de Olimpia, que no cambia mucho habitualmente, tiene recuperado tras la lesión y a disposición a William Mendieta, que no jugó la fecha pasada, la 5ª, contra Capiatá. Si el argentino opta por Mendieta, el colombiano Mauricio Cuero dejará el cuadro base, quien no desentonó ante los Escoberos e incluso su actuación fue aprobada por la afición franjeada que asistió a Para Uno y lo despidió con aplausos.

Diego Churín cree que futbolísticamente llegan parejos y anuncia que si hay penal lo pateará.

Diego Churín (28 años) ya palpita el clásico del domingo (15.30 en Sajonia) contra Olimpia, rival ante el cual vivió momentos tocantes, ya que el golero Alfredo Aguilar le paró dos penales.

“Los clásicos son capítulos especiales, pero creo que en esta ocasión llegamos muy parejos ambos a diferencia de otros clásicos, donde uno estaba bien posicionado y otro complicado”, expresó el goleador de Cerro en comunicación también con Monumental 1080 AM.

Al argentino no le fue bien en los dos últimos clásicos, donde Aguilar le desvió dos penales en el Apertura 2018, pero eso no lo desanima.“Si viene un penal, tendré que patearlo.

Si (Luis) Zubeldía determina que no lo patee, hay que respetar, porque para eso están los técnicos, para tomar decisiones”, aseveró.

11 goles hizo Churín en Cerro, campeón del Clausura 2017, siendo máximo goleador junto a Bogarín de Guaraní.

1 título con Cerro conquistó el argentino desde su llegada al club procedente de Chile en julio de 2017.

40 partidos totaliza Diego Churín con el Ciclón (24 en el 2018). Acumula 21 goles convertidos (10 en la temporada).

Topo expectante

Víctor Topo Cáceres, que todavía no tuvo minutos en el actual torneo Clausura (sí jugó contra Cristóbal Colón de J. A. Saldívar por Copa Py), dijo ayer que físicamente está óptimo. Señaló que si no es convocado para el juego de Primera contra Olimpia, pedirá a Zubeldía que le autorice para jugar en la Reserva. Sigue la venta de entradas en Red UTS. Por otro lado, fueron expedidas 8.500 entradas que se venden en Red UTS.uena referencia. Consultado si tiene contacto con futbolistas franjeados contó que “con Néstor (Camacho) me encontré un par de veces, me parece una buena persona y tengo muy buenas referencias de él”.“En el campo cada uno defiende lo suyo, pero cuando termina el juego, somos todos colegas”, agregó.

300 clásicos por torneos locales será el de este domingo: 106 ganó Cerro, Olimpia 103 y 90 empates. Goles: 381 (O), 379 (C).