“Las contratistas deben cumplir con lo establecido, eso no se negocia”

Arnoldo Wiens Duerksen, senador disidente durante la era Cartes, ex pastor evangélico y, en su momento, conductor de los programas Hablando en familia y Siglo a siglo, de Red Guaraní, dirigirá desde el próximo 15 de agosto uno de los ministerios más controvertidos y que más dinero maneja entre todos los entes públicos del país: el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). En entrevista con Última Hora contó acerca de los retos que enfrentará como cabeza de la cartera.

–¿Cómo ve el actual MOPC?

–Es una cartera estratégica, hay que reconocer que en los últimos cinco años, durante el Gobierno saliente, se ha tenido un crecimiento muy importante en materia del grado de inversión. De un promedio que estaba debajo de los 200 millones de dólares anuales de inversión, hoy en día se está llegando a los niveles de entre 700 y 800 millones de dólares. Es una cartera que ha tenido un crecimiento exponencial, con grandes obras previstas, algunas con ciertos problemas y también obviamente cuestionamientos, pero intentando dar respuesta a un país que tiene un déficit de infraestructura muy grande.

–¿Seguirán con los proyectos vía APP y la Ley 5074 Llave en Mano, que con la administración saliente no tuvieron tanto éxito?

–Todas las herramientas financieras disponibles, precisamente por indicación del presidente electo, vamos a continuar tratando de utilizarlas, obviamente de manera transparente y cercana a la gente. En ese sentido, no solamente vamos a necesitar esas herramientas existentes, sino inclusive estamos trabajando con un proyecto de ley, que será una herramienta más que puede traer una inversión del sector privado adicional, que es un concepto que funciona bien en Perú, por ejemplo, que se llama una ley de obra por impuesto.

–¿En qué consiste esta modalidad de financiación de obra por impuesto?

–Esto permite que el sector privado pueda invertir, por ejemplo, en una línea de conexión de la ANDE, que llegue hasta un lugar donde no está llegando o donde haya algún puerto donde llegan muchos productos paraguayos y no hay conexión asfáltica con la ruta principal. Entonces el sector privado llega a un acuerdo con el Estado (para invertir en la obra) con un sistema de control, tanto de precio, calidad y plazos. El sector privado podrá invertir en las obras que no están dentro del plan maestro del Gobierno, y eso en los siguientes años se descuenta de sus impuestos. Entonces avanzamos mucho más en obras públicas con un grado de inversión privado, que es una herramienta nueva que vamos a presentar en breve al Congreso y que nos apoyen.

–¿Esto significa que las empresas en vez de pagar sus impuestos invertirán esos recursos en obras?

–Sí, siempre y cuando esos proyectos sean consensuados con el Gobierno, a través de lo que va a establecer la ley y quienes son los organismos de control, manejando los estándares de calidad y excelencia que deben ser para todas las obras públicas. Esa es una dinámica que prevé ese proyecto de ley, que es exitoso en varios países del continente.

–¿Cuáles son los errores de Jiménez Gaona con los cuáles usted no continuará?

–Creo que son algunos proyectos muy grandes de APP. Hubiese sido más feliz hacer con proyectos no tan grandes o extensos, como el proyecto de ampliación de rutas 2 y 7, que es un proyecto muy grande y de difícil financiación. Entonces las empresas paraguayas, en gran parte, también se vieron casi impedidas en participar de esos procedimientos. Sabemos que en muchos países la aplicación de esta figura legal ha llevado por lo menos cinco a siete años, y lo bueno sería primero generar experiencias exitosas en esa modalidad a los efectos de ganar credibilidad, ganar seguridad jurídica, que es lo que más se cuestiona en este momento, como para que luego también se puedan hacer obras más grandes. Los paquetes tienen que ser más reducidos.

–Entonces, ¿el proyecto de las rutas 2 y 7 no funcionó?

–Hoy estamos hablando de que se tiene que revisar esa situación y es un tema muy complejo, porque hay que ver todas las connotaciones que trae consigo esa revisión, ya están vencidos los plazos, tanto de la cuestión de los seguros de la inversión y, especialmente, la contraparte del Estado, que tiene que ver con las expropiaciones, la liberación de la franja de dominio.

–Este proyecto sigue sin financiación. ¿Cómo trabajarán con el consorcio de Sacyr para lograr eso?

–Esa es una de las dificultades con las cuales se encuentra en este momento ese proyecto. Las informaciones más puntuales vamos a recibir seguramente en las próximas semanas, así que es una de las cosas que nos tocan revisar. Se está hablando de una adenda a todo el acuerdo y vamos a analizar con criterio jurídico y financiero las implicancias de esa herramienta como para hacer viable. Creo que todos los paraguayos coinciden que es necesaria la ampliación de las rutas 2 y 7, que es estratégica para la República del Paraguay, pero se tiene que hacer dentro de un marco legal correspondiente de transparencia y confianza total.

–¿Qué se cambiaría con esa adenda?

–No conozco todavía los detalles, pero es la información que recibimos, que se está trabajando sobre una posibilidad al respecto. Seguramente, la próxima semana nos va a tocar interiorizarnos de esa herramienta con el equipo jurídico y económico.

–¿Se sancionará a las empresas que incumplan los contratos, como en este caso de las rutas 2 y 7?

–Tanto el Estado paraguayo, a través del MOPC, como las empresas contratistas tienen que cumplir con la ley, con lo establecido, eso no se negocia.

–Este Gobierno utilizó principalmente bonos para obras de infraestructura. ¿Cómo harán para mantener el ritmo de ejecución?

–Los bonos soberanos van a seguir siendo herramienta, pero sabemos que el presidente electo tiene una vocación decidida en invertir parte importante de esos bonos en salud y en educación, cosa que durante este periodo no se hizo; lo cual significa, seguramente, que esa herramienta para cierta financiación sí va a estar disponible y para otras no. Por eso debemos buscar otras figuras, especialmente la figura llave en mano, que es muy interesante que se está estudiando. La experiencia exitosa que tenemos con esa herramienta es la ruta San Cristóbal-Naranjal, que está por concluir.

–Ahora el nivel de inversión anual del MOPC llega a USD 700 millones, ¿cuál es su meta?

–Por lo menos llegar a 1.000 y 1.200 millones de dólares anuales, no solamente hablamos de obras viales, sino también de agua saneamiento que estamos en rangos deficitarios extremos, donde tenemos que hacer inversiones tremendas. Recordemos que cayó el proyecto de Central (para obras cloacales), cuya inversión estimada era de 600 millones de dólares con la figura llave en mano. Lamentablemente, creo que el error fue un paquete muy grande. En materia de los recursos tradicionales, estamos por los próximos dos años prácticamente al tope, en materia de inversión, si tenemos en cuenta la ley de responsabilidad fiscal, así que estamos topeados por ese lado y tenemos que ser creativos en el trabajo para conseguir financiamiento por otras vías.