Las comunidades nativas viven con muchas precariedades en Itakyry

El distrito cuenta con 24 comunidades nativas y todas serán asistidas de acuerdo con un calendario de trabajo semanal emprendido por las autoridades de Salud Pública. La idea es incluir también a la Policía Nacional, debido a que hay problema de documentación. La misma tarea se realizará también en otros distritos de Alto Paraná. “Es un trabajo extramural, como le llamamos. Conformamos un equipo de trabajo junto con la Gobernación y asistimos a esta comunidad. En esa zona tuvimos hace una semana la muerte de una nativa de 42 años, que lastimosamente nunca consultó al médico”, explicó el doctor Hugo Kunzle, director de la Décima Región Sanitaria.

Añadió que desde su gestión le darán mucho énfasis a lo que es salud indígena y que esta primera comunidad asistida está ubicada a 50 km del centro de la ciudad. “Muchas veces ellos tienen dificultades para acercare a nuestros centros asistenciales, entonces vamos a conformar brigadas de salud en forma permanente para llegar hasta ellos”, indicó.

MUCHOS HIJOS. Refirió que vieron mucha precariedad y necesidad de todo tipo. “Es una comunidad que prácticamente ya no tiene montes, no hacen más caza y pesca o recolección de frutas. Ellos son de la parcialidad Mbyá, se nota que tienen una educación bastante deficiente. Hay una alta tasa de hijos. Cada mujer tiene entre 10 y 15 hijos”, dijo.

Además comentó que observó que el inicio sexual es muy prematuro en la comunidad. “Niñas de 11 a 12 años ya están empezando a embarazarse. Sus cuerpos no están aún preparados para eso, entonces como Gobierno tenemos que llegar hasta ellos, no solamente la parte de salud, sino de educación, infraestructura, caminos”, enfatizó. El camino es de tierra y cuando llueve ya no pueden salir.

EN DETALLE. Durante la asistencia se realizaron 90 consultas médicas, 23 tests de VIH y sífilis, se tomaron 20 muestras de papanicolau para ser analizadas, vacunaron a 80 menores y se repartieron 120 kilos de leche fortificada a embarazadas y menores de bajo peso. También se realizó control de talla y peso a los pacientes en seguimiento. Se ofreció consulta prenatal a embarazadas y consejería a mujeres en edad fértil.

El médico comentó que igualmente se realizaron charlas educativas referentes a salud reproductiva dirigidas principalmente a las mujeres embarazadas y en edad fértil. “Es impresionante la cantidad de niños en esta comunidad, a todos les aplicamos las dosis correspondientes de vacuna. La asistencia fue masiva, amplia. La gente de Asistencia Social de la Gobernación hizo un almuerzo para toda la comunidad”, refirió el profesional.

El director de la Décima Región insistió en que tienen una hoja de ruta y que van a llegar a las 48 comunidades indígenas registradas en Alto Paraná. “La mayor parte está centrada en Itakyry y vamos a seguir haciendo este tipo de trabajo. Vamos a involucrar a otras entidades. Queremos involucrarles a las intendencias locales, porque se encuentran más cerca”, manifestó.