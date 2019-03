Las causas mediáticas

“La imputación no causa agravio” es uno de los argumentos normalmente utilizados por los agentes fiscales, ante las protestas de los procesados en los distintos casos que se abren en los tribunales.

El acta de imputación es una sospecha que se tiene de que una persona es autora o partícipe de un hecho punible, conforme lo señala la misma ley procesal. Esto, porque al final de la investigación fiscal, se puede pedir el sobreseimiento del encausado, con lo que según dicen los agentes, “no pasó nada”.

Sin embargo, la imputación hace que la persona señalada tenga que contratar un abogado, y si no tiene dinero, ser asistido por un defensor público.

Pero lo más importante es que el juez de la causa impondrá una medida cautelar en su contra, para que esté sometido al proceso. Una de las medidas puede ser la prisión preventiva.

Es más, algunos fiscales ponen varios hechos punibles. En ciertos casos, incluso citan un listado de todo el capítulo del Código Penal.

En hechos de secuestros, por ejemplo, se suman coacción, coacción grave, extorsión, extorsión agravada, privación ilegítima de libertad, como si fuera que en el secuestro ya no están implícitas todas estas figuras penales.

Con ello, la causa es de los denominados crímenes y, según la legislación, necesariamente el procesado debe estar privado de su libertad.

De esta manera, como mínimo, estará seis meses preso, lo que a veces se extiende a un año, porque el fiscal pidió prórroga, debido a que no pudo investigar el caso en seis meses.

Con todos estos puntos, es evidente que la imputación sí causa agravios y un grave perjuicio en contra de la persona.

Todo esto es para traer a colación el caso del vocalista del grupo The Fenders, donde el fiscal le imputó por incitación a cometer hecho punible y apología del delito.

El caso fue bastante mediático, donde el imputado dio a entender en una entrevista que supuestamente tenía relaciones con menores de 15 años. Esto hizo estallar las redes sociales. Por supuesto que se pidió cárcel, cadena perpetua y hasta pena de muerte inclusive.

En la causa, el imputado se sometió a la Justicia. La jueza solo admitió la apología del delito, porque no halló ningún mérito en los hechos relatados para la figura de incitación a cometer hecho punible.

Es más, le eximió de las medidas cautelares. No pasó mucho tiempo para que el fiscal solicitara se aplique el criterio de oportunidad. En otras palabras, el hecho es tan insignificante que no iba a ser perseguido penalmente.

No obstante, varios estudiosos del Derecho dieron sus opiniones sobre el caso y señalaron que no había siquiera elementos para una imputación penal.

No niego que las expresiones del vocalista son reprochables moralmente, y que no debería haberlo dicho, pero de ahí a que existan los hechos punibles imputados es discutible. Y no lo digo yo, sino afamados penalistas.

Con ello, es evidente que el fiscal solo imputó porque no pudo resistir la presión mediática y de las redes sociales, a las que se sumaron incluso las del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

Eso es lo preocupante. Que un fiscal impute por imputar. No se puede abrir una causa contra una persona a pedido de la gente. No. Para imputar, la Fiscalía debería tener elementos serios. Sospechas fundadas. Pruebas.

Casos de esta naturaleza mellan la credibilidad del Ministerio Público. Hacen que la ciudadanía dude de los agentes. Es que aunque su imputación “no causa agravios”, en realidad, los agravios son para la sociedad que quiere fiscales serios que hagan bien su trabajo.