Las cárceles del país son oficinas de call center para llamadas extorsivas

“El día de ayer (02/06/2023) hice un pedido de ropas y pagué por giros Tigo, luego de mucho aguardar me envían un audio y me dicen que no me enviarán mi pedido, que supuestamente es de la cárcel. En realidad, necesito ayuda con el caso, por lo menos a dar con el paradero de estas personas y detenerlas, según investigué, no fui la primera persona”.