“Las 40.000 personas deben ayudarnos a ganar”

Luis Zubeldía, técnico de Cerro Porteño, ayer en diálogo con Radio Monumental 1080 AM, habló del juego copero de mañana contra Palmeiras, contó por qué aceptó venir a dirigir al Ciclón y dejó picando su deseo de trabajar por mucho tiempo en Barrio Obrero.

“La serie (ante Palmeiras) es de 180 minutos, tenemos que jugar muy bien los primeros 90’. No tengo dudas de que hay que trasmitir que será un partido duro, una final, y que si no jugamos así, las chances son nulas”, expresó el argentino.

“Un punto que no es menor es la gente, son 40.000 personas que van a venir (a La Nueva Olla) y que nos tienen que ayudar a jugar este partido. Esperamos a toda la gente para que nos apoye, que nos ayude a atacar y defender como un hombre más", agregó.

Por qué Cerro. “Me gusta mucho ser protagonista en todos los partidos y al ver al equipo en los partidos por videos notamos eso. Cuando me llamaron no dudé, hablé con mi cuerpo técnico estando en Inglaterra”, contó.

“Al ser llamados consideramos que Cerro era una muy buena opción y nosotros para ellos, ojalá al final del año podamos plasmar eso con resultados”, agregó.

qUIERE ANCLARSE. Zubeldía dejó tempranamente la carrera de futbolista a causa de una lesión y desde los 24 años incursionó como asistente técnico de Ramón Cabrero, en Lanús. A los 27 asumió como técnico principal.

“Las experiencias nos hacen crecer, es una preparación empírica. Ahora estoy con ganas de poner el ancla y mirar a largo plazo”, explicó el DT.

“Me alimento de las experiencias, tengo 37 años. Me gustaría instalarme un tiempo considerable. En el Alavés quizás no miré el tiempo, lo consideré como una experiencia única y me fue mal”, agregó.

ELOGIO AL CAPITÁN. “Rodrigo (Rojas) es nuestro capitán, un motorcito en el medio, son de esos que te van a llevar donde le pidas, es muy importante para nosotros”, apuntó.

Consultado sobre Jorge Benítez, el último incorporado al plantel, Zubeldía señaló: “Conejo Benítez no ha hecho mucho fútbol aún con los compañeros, pero será muy importante para nosotros. Podría tener minutos”.