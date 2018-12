Largas filas y cuestionamientos al servicio militar obligatorio

En Asunción, la fila de personas que acuden a la Defensoría para solicitar su carnet de objeción se extiende por más de 200 metros. Esta misma situación se registra este jueves en Ciudad del Este.

Los jóvenes que acuden manifiestan impedimentos para cumplir con el SMO tales como: estudios, trabajos, y, en menor número, cuestiones religiosas.

SMO Asunción Rodrigo Houdin

Iván Sosa, una de las personas que llegó este jueves hasta la Dirección de Objeción de Conciencia, en Asunción, dijo a Última Hora que el SMO no debería afectar a las personas que trabajan. “Para mí que debería implementarse para quienes no estudian, para los vagos, para los que no trabajan, para ellos debería ser obligatorio”, expresó.

Lea más: Servicio militar u objeción de conciencia: ¿Cuánto hay que pagar en cada caso?

Por su parte, Julio Yegros, otro de los solicitantes, dijo estar a favor de esta medida, pero que debe solicitar la objeción por sus estudios. Explicó que acudió en la fecha a pedir su carnet de objeción debido a que supo por los medios de comunicación sobre las posibles sanciones por no cumplir la ley.

Entre este miércoles y jueves, unas 100 personas acudieron a la Defensoría en Ciudad del Este. En su mayoría, los solicitantes argumentan impedimentos laborales o educativos para realizar el SMO. El promedio habitual era de unas 10 personas por día, informó el corresponsal de Última Hora Edgar Medina.

SMO CDE Edgar Medina

A través de la Ley 569/75 se reglamentó el SMO, que rige para todo ciudadano paraguayo mayor de edad. En tanto, con la objeción de conciencia se hizo lo propio a través de la Ley 4013/10.

Ambas leyes están en vigencia desde hace tiempo, pero fue el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien reflotó el servicio militar obligatorio, incluso durante su campaña electoral.

Aplicación de la ley

En Paraguay, los hombres mayores de edad, a partir de los 18 años, deben cumplir con el servicio militar obligatorio (SMO), según establece la Ley 569/75.

A partir del 2 de enero del próximo año regirá el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio, el cual estará a cargo de la aplicación de la Ley 4013/10.

Entre otras cosas, este órgano determinó que todo varón de entre 27 y 50 años que no cumplió con el SMO y quiere ser objetor de conciencia deberá solicitar su carnet correspondiente, pero debe regularizar su situación.

Relacionado: Crean el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia

Estas personas serán multadas con G. 400.000, que deberán ser abonados en un solo pago, en el Banco Nacional de Fomento. El pago de la multa se establece para otros objetores que no cumplan con el servicio sustitutivo, por diferentes motivos.

Sin embargo, se establece la posibilidad de declararse insolvente, para los jóvenes que no generan ingresos.

Otra de las sanciones que se contemplan para los infractores que no paguen dicha multa es la de no poder renovar documentos personales, entre ellos el registro de conducir o el pasaporte, ni concursar por cargos públicos.

Carnet de objetor

Para solicitar la credencial de objeción de conciencia el interesado debe acudir a la Dirección de Objeción de Conciencia u oficina regional de la Defensoría, llenar un formulario y adjuntar una copia de su documento de identidad y dos fotos tipo carnet tamaño 2x2.

Las personas que declaren su objeción deberán cumplir un servicio sustitutivo, que no podrá ser realizado en instituciones eclesiásticas o de carácter político y podrá ser en un sitio cercano a su domicilio.

Los servicios sustitutivos pueden ser realizados en instituciones legalmente constituidas y que puedan dar una constancia del cumplimiento. Las mismas pueden ser: hospitales, centros de salud, cuerpos de bomberos, fundaciones, municipalidades, entidades del Estado, entre otras.

Lea también: Mario Abdo apela al incentivo y no a la coerción para hacer cumplir el SMO

Quienes no trabajan ni estudian deben realizar 480 horas de servicio sustitutivo o una capacitación técnica que le servirá como un servicio a la comunidad.

La Defensoría entrega al interesado un carnet provisorio, en 10 días, como constancia de tramitación. Una vez que se cumpla con el servicio sustitutivo y se remita la constancia, el pedido se eleva al Consejo Nacional de Objeción de Conciencia para que este apruebe la expedición del carnet definitivo.

El horario de atención en Asunción es de 07.00 a 14.15, de lunes a viernes. Debido a las ferias de fin de año, la próxima semana se atenderá desde el miércoles 2 de enero. El trámite es gratuito.