Lamentable abandono del Estado a enfermos de cáncer

Justamente, el calvario particular vivido por el senador le ha permitido conocer de cerca el padecimiento de numerosos pacientes oncológicos que deambulan en busca de asistencia por los establecimientos del sistema de salud pública, buscando encontrar auxilio.

La gran carencia de medicamentos y recursos que pudo detectar lo llevó a plantear personalmente, con apoyo de sus colegas en el Parlamento, una ampliación presupuestaria de G. 3.000 millones para suplir la falta y poder atender mejor a los enfermos de cáncer, pero para su sorpresa, encontró que ni un solo guaraní de este fondo llegó a ser transferido por el Ministerio de Hacienda.

Santa Cruz acusó por esta grave falta a la propia ministra de Hacienda, Lea Giménez, a quien responsabilizó “de la muerte de numerosos paraguayos” enfermos de cáncer, ya que por la falta del desembolso muchos pacientes tuvieron que interrumpir sus tratamientos con quimioterapia. En un comunicado oficial, el Ministerio de Hacienda respondió que la cartera de Salud nunca realizó las gestiones correspondientes para que dichos recursos reprogramados puedan estar disponibles y alegó que eran de imposible aplicación.

Esta falta de voluntad demostrada por ambos ministerios, como por otras instancias estatales, marca en muchos casos la diferencia entre la vida y la muerte para numerosos compatriotas que son pacientes oncológicos. En un reportaje publicado ayer por este diario, el doctor Rodrigo Santacruz, responsable de la Unidad de Trasplante de Médula Ósea en el Hospital de Clínicas, aseguraba que “la cantidad de medicación para cánceres de la sangre que la farmacia del hospital dispone es cero”.

Ante esta situación, los pacientes deben adquirir los medicamentos con sus propios recursos o pedir auxilio a fundaciones privadas. Si son pobres y no reciben ayuda, no les queda más que resignarse a lo peor. “Vemos morir a muchos pacientes esperando respuestas”, dijo con tono de impotencia el directivo de Clínicas. Es una triste y dolorosa realidad que ojalá no continúe durante el próximo gobierno.