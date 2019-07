Laguna jurídica mantiene en el limbo las imputaciones por conducir ebrio

El tipo penal actual de la exposición al peligro en el tránsito terrestre establece que, para ser imputado, el conductor de un vehículo tuvo que haber ingerido alcohol “dando un resultado superior al límite máximo de miligramo de alcohol por litro de aire exhalado o gramo de alcohol por litro de sangre establecido como falta gravísima en la ley de tránsito”.

A su vez, la ley de tránsito -promulgada en 2014- establece tres tipos de faltas administrativas para los conductores ebrios. La falta leve se produce cuando la persona tiene una “intoxicación alcohólica desde 0.001 a 0.199 mg/L de Contenido de Alcohol en el Aliento (CAAL) y 0.001 a 0.399 g/L de Contenido de Alcohol en la Sangre (CAS)”.

La falta grave se da desde 0.200 a 0.799 mg/L de CAAL y 0.400 a 1.599 g/L de CAS. Finalmente, en lo que considera falta gravísima la misma ley solo señala lo siguiente: “La conducción en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales y/o en estado de agotamiento” y no habla de graduaciones.

FALLOS. A raíz de esta discrepancia, el ministro de Corte Manuel Ramírez Candia advirtió ya en dos sentencias que hay un obstáculo legal para establecer a partir de cuándo termina la falta administrativa y cuándo empieza el delito.

En diciembre pasado, la Sala Penal de la Corte, con votos de Ramírez Candia y Myrian Peña, y el voto dividido de Luis María Benítez Riera, confirmó la extinción de un proceso a un conductor que dio al alcotest 0.268 mg/L.

Asimismo, la misma Sala confirmó el pasado 1 de julio el sobreseimiento definitivo de una mujer que dio al alcotest 0.364 mg/L. En ambos casos, Ramírez Candia estableció que por la baja graduación alcohólica, los casos debían dirimirse en el ámbito administrativo, acorde a la misma ley de tránsito, y también advirtió que existe un obstáculo legal en casos así.

“Al no hallarse en la norma el límite máximo de la falta gravísima el aplicador se encuentra en la imposibilidad de determinar a partir de cuánto la conducta podría ser punible”, menciona Ramírez Candia en la sentencia del año pasado. Peña se adhirió a su voto.

EFECTOS. “La Corte hace un argumento basándose en un principio cardinal del derecho penal, el principio de legalidad. La ley no dice claramente a partir cuánto sería delito. Técnicamente hoy no hay un tipo penal, no sabemos a partir de qué momento se configuraría la exposición al peligro en el tránsito terrestre”, explicó la abogada Cecilia Pérez Rivas.

“La acción de inconstitucionalidad no es erga omnes. No tiene efecto para todos, sino para cada caso. Deberán plantear una inconstitucionalidad igual en todos los otros casos. No obstante, ya hay otras resoluciones donde los jueces de instancias inferiores anulan las imputaciones por el mismo argumento”, comentó la profesional, quien indicó que es necesario modificar la Ley de Tránsito.