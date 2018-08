Lachi: “Abdo dará continuidad al gobierno Cartes, sin gran diferencia”

El analista político Marcelo Lachi indica, en una entrevista con ÚH, que el gobierno del colorado Mario Abdo Benítez, que se inicia hoy, será una continuidad del ejercido por Horacio Cartes . “Este será un gobierno de gestión, gestionarán lo que tienen. No van a hacer grandes cosas nuevas, sencillamente no van a tener grandes recursos. Van a dar continuidad a lo anterior; a Cartes no le importaron ni el EPP ni la pobreza, y este gobierno va a ser la misma cosa”, señala el politólogo.

Sobre los desafíos del gobierno de Abdo, Lachi explica que lo importante no es saber cuáles son los principales retos, sino cuáles son aquellos que el flamante mandatario desea asumir. “Problemas en Paraguay hay millones, pero me pregunto si quiere resolver algunos o no. Yo no creo que tenga grandes intereses”, expresa el analista.

Añade que generalmente un gobierno no se preocupa de lo que debe hacer, sino de lo que quiere hacer, porque lo que se debe hacer es demasiado subjetivo. “Lo que va a hacer para mí es dar continuidad a lo que hizo Cartes, sin mucha diferencia, tanto en la cuestión económica como en las cuestiones sociales”, subraya.

Lachi detalla que para emprender los mayores cambios se necesita de mayores recursos económicos, con los cuales no se contará. “No podés mejorar salud, educación, si no hay más dinero para eso, y para que haya más dinero se necesitan más impuestos. Y dado que en toda la campaña electoral, y después, (Abdo) dijo que no se van a tener más impuestos, sino que se hará una lucha contra la evasión, y ningún país aporta mucha lucha contra la evasión, es claro que se va a continuar como hasta ahora”, comenta Lacci.

Lamenta que Paraguay tiene una presión fiscal “bajísima”, que apenas llega al 13%, que es más o menos la mitad en relación con los países cercanos y lejos de los países desarrollados que llegan al 40%. “Cualquier analista económico diría que es insuficiente para poder garantizar condiciones mínimas de servicios, porque falta lo básico, falta el dinero para construir mejores colegios, para entregar equipamiento en educación, para construir más hospitales y equiparlos bien, tener los médicos. Es decir, todo está relacionado, hasta tener más disponibilidad en las universidades públicas”, asevera.

débil. Marcelo Lachi augura además que Mario Abdo será un gobernante débil. “Es un gobernante débil, porque no tiene fuerza propia. Esto se vio antes, se vio después, durante las elecciones y ahora”, dice.

No obstante, califica a Abdo como un buen articulador, recordando que pudo coordinar a los opositores de Cartes dentro del Partido Colorado para alcanzar la candidatura presidencial. “No estoy de acuerdo con el que dice que fue candidato presidencial por suerte (...). Creo que para meter en un mismo saco a todos estos opositores internos cartistas, todos estos caudillos, era necesario alguien que supiera articular. Entonces, creo que él es buen articulador”, indica.

Sin embargo, explica que el talento articulador no le servirá de mucho al nuevo presidente si es que no cuenta con una fuerza propia, “un grupo que responde sin discutir”, un punto con el que Cartes siempre contó, según el analista.

Además, Lacci sostiene que el único instrumento que le puede servir al nuevo jefe de Estado es ese poder de articulación, y vaticina que quizás empiece a jugar con la oposición construyendo alianzas transversales. “De hecho, durante la oposición a Cartes en el Senado construyó varias alianzas transversales, que pasaron por el Frente Guasu, los liberales, etcétera”, rememora.

Por otro lado, el politólogo también se refiere a la situación del Partido Colorado, agrupación que llega dividida al poder, y concluye que Abdo terminará siendo devorado por las exigencias de sus aliados coyunturales. “Él nace con una coalición de liderazgos, y ahora a través de los cargos compensa todo, pero pasará el tiempo y la gente empezará a pedirle más, y no sabe si podrá satisfacerlos”, afirma Marcelo.

Agrega que Abdo tendrá un duro trabajo como articulador, porque, de lo contrario, los acuerdos políticos le pueden estallar en la cara. “Con él un juicio político es posible, dependerá de él. Él va a tener más complicaciones que Cartes, porque antes de asumir ya está con problemas”, expresa Lacci, recordando los casos de polémicos aliados como el ex diputado José María Ibáñez, quien renunció por la presión ciudadana; o la división colorada en el Congreso.

incoherencias. Asimismo, el analista habla sobre los discursos de Abdo en campaña, cuando prometía luchar contra la corrupción (pero apoyó tácitamente a Ibáñez) y los hechos políticos como la aprobación de las notas reversales de Yacyretá. “Sobre las notas reversales, como en muchas cosas, Abdo también se opuso en su tiempo al aumento del endeudamiento, pero eran luchas coyunturales de poder, había un enfrentamiento entre un estilo de coloradismo y otro, que era el de Horacio Cartes. Ganó el estilo tradicional, y ahora que ya mandan pueden hacer lo que piensan realmente”, afirma Lacci.

Refiere que, por ejemplo, ahora Abdo afirma que no buscará su reelección, pero puede ser que en tres años cambie de idea, así como sucedió con los anteriores presidentes colorados: Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes. “En política en Paraguay generalmente no hay coherencia, la coherencia no es un valor, la gente cambia de opinión las veces que le conviene, así que no hay que sorprenderse que cambie de opinión y las excusas pueden ser millones”, apunta el analista.

redistribución. Por otra parte, Lachi también habló de las perspectivas económicas, del crecimiento macroeconómico que no llega a la mayoría, y señala que no se sienten los cambios porque no hay redistribución de la riqueza.

A propósito, explica que la presión fiscal sirve para redistribuir la riqueza. “Por decir, yo tengo un sistema de salud que me cubre todo completamente, y no tengo que gastar nada en medicamentos, en análisis, nada. Y bien, aunque no me aumenten el salario soy más rico, porque aquellos 200 o 300 mil guaraníes que gastaba en salud ya no los voy a gastar. Lo mismo en educación: si realmente un estudiante no tuviera que pagar pasajes, comprar cuadernos porque el kit es suficiente, libros, o hasta le dan uniforme, desayuno y almuerzo, los padres van a gastar menos, entonces serán más ricos”, dice.

Lachi asegura que en ausencia de redistribución persiste el mismo nivel de pobreza o hasta aumenta, y la mayoría no ve el crecimiento porque gasta “siempre lo mismo”. Es decir, los nuevos ingresos no compensan los gastos que también crecen.